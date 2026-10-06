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Hoy no Circula del miércoles ‘paraliza’ a estos coches en CMDX y Edomex 

Así opera el Hoy No Circula del miércoles 7 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex; las multas por infringir el programa superan los 3 mil pesos

Por: Diego Rodríguez

Hoy no Circula
Hoy no CirculaFoto: Especial

El programa Hoy No Circula para el miércoles 7 de octubre de 2026 aplica para los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y con hologramas de verificación 1 y 2, así como vehículos con permisos provisionales, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula ese día son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y con hologramas 1 y 2, no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos registrados en Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular bajo las mismas restricciones que los de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente en su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Región de Santiago Tianguistenco:

  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Multa por violar la restricción

En caso de no respetar el Hoy No Circula del miércoles 7 de octubre de 2026 y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

¿Hay cambios en el programa?

Autoridades de la CDMX y Edomex han declarado recientemente que habrá cambios al programa Hoy No Circula. No obstante, la medida aún se encuentra en revisión y no se han informado modificaciones oficiales, por lo que el programa sigue operando con normalidad.

Por ahora, lo único que ha cambiado es la ampliación del programa a más municipios del Estado de México, donde entró en vigor desde el 1 de julio de 2025.

 

 

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