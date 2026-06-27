Hoy es la Marcha del Orgullo, pero no es la única en CDMX; será día CAÓTICO
Este sábado 27 se esperan al menos 6 marchas, 7 manifestaciones y 18 eventos masivos que ‘ahorcarán’ calles y avenidas; te damos alternativas viales.
Este sábado 27 de junio se esperan al menos 6 marchas, 7 manifestaciones y 18 eventos masivos que ‘ahorcarán’ calles y avenidas de la Ciudad de México; te damos horarios, zonas y alternativas viales para que llegues a tiempo a tus destinos.
MARCHAS
Contra Marcha LGBTQIA+
10:00 h. Del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación. Exigen respeto a los derechos de la comunidad LGBT+, denuncian la violencia contra personas trans y no binarias y realizarán un plantón con diversas actividades frente a Segob.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior.
XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+
10:00 h. Del Ángel de la Independencia y pretenden llegar al Zócalo. Será la movilización más grande del día, con miles de asistentes y un concierto en Bellas Artes antes del avance.
Alternativas viales: Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Hidalgo, Eje 1 Norte, Viaducto y Eje Central.
Bloque Disidente
11:00 h. Sale de la Glorieta del Ahuehuete hacia la Secretaría de Gobernación. Exigen una Ley Integral Trans, dignidad para el trabajo sexual y protestarán contra la FIFA.
Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Bucareli (según cierres).
Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+
Se reúne desde las 10:00 h en la Glorieta del Ahuehuete y comenzará a marchar alrededor del mediodía con una ruta aún por definir.
Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Río San Joaquín para trayectos largos.
M Rubber MX
11:00 h. Parte de Plaza Río de Janeiro hacia el Ángel de la Independencia para sumarse a la Marcha Pride.
Alternativas viales: Insurgentes, Monterrey, Cuauhtémoc y Chapultepec.
Caminando Contigo
12:00 h. Sale de la Glorieta de Insurgentes con destino por definir para celebrar el Día del Orgullo.
Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Monterrey, Chapultepec y Circuito Interior.
MANIFESTACIONES
Heme Aquí, Envíame a Mí
9:30 h en el Ángel de la Independencia. Realizarán actividades religiosas durante la Marcha del Orgullo.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec y Río Tíber.
Congreso LGBTIQ+ de México
10:00 h en Metro Sevilla. Se reunirán para incorporarse a la Marcha Pride.
Alternativas viales: Chapultepec, Insurgentes y Circuito Interior.
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
10:00 h en Calzada de Tlalpan 136. Foro sobre la Ley del ISSSTE y temas laborales.
Alternativas viales: Eje 5 Sur, Plutarco Elías Calles y Avenida Universidad.
Plataforma Común por Palestina
11:00 h en el Hemiciclo a Juárez. Evento "Fútbol sin genocidio, fuera Israel de la FIFA".
Alternativas viales: Hidalgo, Eje Central, Balderas y Paseo de la Reforma.
Colectiva Hijas de la Cannabis
12:00 h entre el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque. Actividad político-cultural sobre derechos de consumidores de cannabis.
Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y San Antonio Abad.
Laboratorio 4:20
12:00 h en Chapultepec y Amberes. Recolección de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.
Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Florencia y Sevilla.
La Comuna 420
13:00 h en el Senado. Después buscarán integrarse a la Marcha Pride.
Alternativas viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Avenida México-Tenochtitlan e Insurgentes.
EVENTOS MASIVOS
- El Rey León, 16:30 y 20:30 h, Teatro Telcel.
Alternativas: Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.
- Batalla de Freestyle Fan Fest GAM, 17:00 h, Explanada de la GAM.
Alternativas: Montevideo, IPN y Eduardo Molina.
- Los Tigres del Norte, 21:00 h, Estadio GNP Seguros.
Alternativas: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Canal de Río Churubusco.
- Dragaret Gala, 21:00 h, Teatro Metropólitan.
Alternativas: Balderas, Eje Central, Arcos de Belén y Dr. Río de la Loza.
- México Ciudad que Baila: Memoria Luminosa IV, en Bellas Artes.
Alternativas: Eje Central, Hidalgo y Reforma.
- Gigantes del Futbol, sobre Paseo de la Reforma.
Alternativas: Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Hidalgo.
- Futlán, Tierra de Futbol, Parque Aztlán.
Alternativas: Constituyentes, Ejército Nacional y Periférico.
- Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México", en diversos puntos turísticos.
Alternativas: Utilizar Circuito Interior y evitar el Centro Histórico cuando haya cierres.
- Festival Campo Marte 26, Campo Marte.
Alternativas: Periférico, Ejército Nacional y Marina Nacional.
- FIFA Fan Festival, Zócalo capitalino.
Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga y Congreso de la Unión.
- México Aquí, el lugar donde todo México converge, Monumento a la Madre.
Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Reforma.
- Festivales Futboleros en la CDMX, en ocho sedes con pantallas gigantes.
Alternativas: Dependerán de cada sede; se recomienda usar Circuito Interior y Periférico para traslados.
- Play Passion, Hipódromo de las Américas.
Alternativas: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.
- Arcoíris Global de Ivette Mattern, del Monumento a la Revolución al Zócalo.
Alternativas: Eje 1 Norte, Izazaga y Circuito Interior.
- Torneo del Carmen, 13:00 h, Deportivo Oceanía.
Alternativas: Circuito Interior, Avenida Oceanía y Eje 3 Oriente.
- Lucha Libre Profesional, 19:30 h, Arena Coliseo.
Alternativas: Eje 1 Norte, Circunvalación y Reforma Norte.
- 70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac, durante todo el día.
Alternativas: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco y Eje 10 Sur.
- Rodada ciclista Ollin Bike, 07:00 h, del Museo Yancuic hacia Atlixco, Puebla.
Alternativas: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Periférico Oriente.