Hoy es la Marcha del Orgullo, pero no es la única en CDMX; será día CAÓTICO

Este sábado 27 de junio se esperan al menos 6 marchas, 7 manifestaciones y 18 eventos masivos que ‘ahorcarán’ calles y avenidas de la Ciudad de México; te damos horarios, zonas y alternativas viales para que llegues a tiempo a tus destinos.

MARCHAS

La reflexión cobra relevancia en un momento en que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en escaparates para demandas sociales Fotos: Cuartoscuro

Contra Marcha LGBTQIA+

10:00 h. Del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación. Exigen respeto a los derechos de la comunidad LGBT+, denuncian la violencia contra personas trans y no binarias y realizarán un plantón con diversas actividades frente a Segob.

Manifestacion

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior.

XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+

Buscan inclusión, igualdad y respeto hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. Foto: Cuartoscuro

10:00 h. Del Ángel de la Independencia y pretenden llegar al Zócalo. Será la movilización más grande del día, con miles de asistentes y un concierto en Bellas Artes antes del avance.

Alternativas viales: Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Hidalgo, Eje 1 Norte, Viaducto y Eje Central.

Bloque Disidente

11:00 h. Sale de la Glorieta del Ahuehuete hacia la Secretaría de Gobernación. Exigen una Ley Integral Trans, dignidad para el trabajo sexual y protestarán contra la FIFA.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Bucareli (según cierres).

Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+

Se reúne desde las 10:00 h en la Glorieta del Ahuehuete y comenzará a marchar alrededor del mediodía con una ruta aún por definir.

Foto: Especial

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Río San Joaquín para trayectos largos.

M Rubber MX

11:00 h. Parte de Plaza Río de Janeiro hacia el Ángel de la Independencia para sumarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Insurgentes, Monterrey, Cuauhtémoc y Chapultepec.

Caminando Contigo

12:00 h. Sale de la Glorieta de Insurgentes con destino por definir para celebrar el Día del Orgullo.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Monterrey, Chapultepec y Circuito Interior.

MANIFESTACIONES

Heme Aquí, Envíame a Mí

9:30 h en el Ángel de la Independencia. Realizarán actividades religiosas durante la Marcha del Orgullo.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec y Río Tíber.

Congreso LGBTIQ+ de México

10:00 h en Metro Sevilla. Se reunirán para incorporarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Chapultepec, Insurgentes y Circuito Interior.

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

10:00 h en Calzada de Tlalpan 136. Foro sobre la Ley del ISSSTE y temas laborales.

Alternativas viales: Eje 5 Sur, Plutarco Elías Calles y Avenida Universidad.

Plataforma Común por Palestina

11:00 h en el Hemiciclo a Juárez. Evento "Fútbol sin genocidio, fuera Israel de la FIFA".

Alternativas viales: Hidalgo, Eje Central, Balderas y Paseo de la Reforma.

Colectiva Hijas de la Cannabis

12:00 h entre el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque. Actividad político-cultural sobre derechos de consumidores de cannabis.

Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y San Antonio Abad.

Laboratorio 4:20

12:00 h en Chapultepec y Amberes. Recolección de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Florencia y Sevilla.

La Comuna 420

13:00 h en el Senado. Después buscarán integrarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Avenida México-Tenochtitlan e Insurgentes.

EVENTOS MASIVOS

El Rey León, 16:30 y 20:30 h, Teatro Telcel.

Alternativas: Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

Batalla de Freestyle Fan Fest GAM, 17:00 h, Explanada de la GAM.

Alternativas: Montevideo, IPN y Eduardo Molina.

Los Tigres del Norte, 21:00 h, Estadio GNP Seguros.

Alternativas: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Canal de Río Churubusco.

Dragaret Gala, 21:00 h, Teatro Metropólitan.

Alternativas: Balderas, Eje Central, Arcos de Belén y Dr. Río de la Loza.

México Ciudad que Baila: Memoria Luminosa IV, en Bellas Artes.

Alternativas: Eje Central, Hidalgo y Reforma.

Gigantes del Futbol, sobre Paseo de la Reforma.

Alternativas: Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Hidalgo.

Futlán, Tierra de Futbol, Parque Aztlán.

Alternativas: Constituyentes, Ejército Nacional y Periférico.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México", en diversos puntos turísticos.

Alternativas: Utilizar Circuito Interior y evitar el Centro Histórico cuando haya cierres.

Festival Campo Marte 26, Campo Marte.

Alternativas: Periférico, Ejército Nacional y Marina Nacional.

FIFA Fan Festival, Zócalo capitalino.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga y Congreso de la Unión.

México Aquí, el lugar donde todo México converge, Monumento a la Madre.

Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Reforma.

Festivales Futboleros en la CDMX, en ocho sedes con pantallas gigantes.

Alternativas: Dependerán de cada sede; se recomienda usar Circuito Interior y Periférico para traslados.

Play Passion, Hipódromo de las Américas.

Alternativas: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.

Arcoíris Global de Ivette Mattern, del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas: Eje 1 Norte, Izazaga y Circuito Interior.

Torneo del Carmen, 13:00 h, Deportivo Oceanía.

Alternativas: Circuito Interior, Avenida Oceanía y Eje 3 Oriente.

Lucha Libre Profesional, 19:30 h, Arena Coliseo.

Alternativas: Eje 1 Norte, Circunvalación y Reforma Norte.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac, durante todo el día.

Alternativas: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco y Eje 10 Sur.

Rodada ciclista Ollin Bike, 07:00 h, del Museo Yancuic hacia Atlixco, Puebla.

Alternativas: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Periférico Oriente.