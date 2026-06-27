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Hoy es la Marcha del Orgullo, pero no es la única en CDMX; será día CAÓTICO

Este sábado 27 se esperan al menos 6 marchas, 7 manifestaciones y 18 eventos masivos que ‘ahorcarán’ calles y avenidas; te damos alternativas viales.

Por: Blanca Betán

Foto: Especial
Foto: Especial

Este sábado 27 de junio se esperan al menos 6 marchas, 7 manifestaciones y 18 eventos masivos que ‘ahorcarán’ calles y avenidas de la Ciudad de México; te damos horarios, zonas y alternativas viales para que llegues a tiempo a tus destinos. 

MARCHAS

La reflexión cobra relevancia en un momento en que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en escaparates para demandas sociales
La reflexión cobra relevancia en un momento en que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en escaparates para demandas socialesFotos: Cuartoscuro

Contra Marcha LGBTQIA+

10:00 h. Del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación. Exigen respeto a los derechos de la comunidad LGBT+, denuncian la violencia contra personas trans y no binarias y realizarán un plantón con diversas actividades frente a Segob.

Manifestacion en Hungría
Manifestacion 

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior.

XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+

Buscan inclusión, igualdad y respeto hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. Foto: Cuartoscuro
Buscan inclusión, igualdad y respeto hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. Foto: Cuartoscuro

10:00 h. Del Ángel de la Independencia y pretenden llegar al Zócalo. Será la movilización más grande del día, con miles de asistentes y un concierto en Bellas Artes antes del avance.

Alternativas viales: Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Hidalgo, Eje 1 Norte, Viaducto y Eje Central.

 Bloque Disidente

11:00 h. Sale de la Glorieta del Ahuehuete hacia la Secretaría de Gobernación. Exigen una Ley Integral Trans, dignidad para el trabajo sexual y protestarán contra la FIFA.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Bucareli (según cierres).

 Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+

Se reúne desde las 10:00 h en la Glorieta del Ahuehuete y comenzará a marchar alrededor del mediodía con una ruta aún por definir.

Foto: Especial
Foto: Especial

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Río San Joaquín para trayectos largos.

 M Rubber MX

11:00 h. Parte de Plaza Río de Janeiro hacia el Ángel de la Independencia para sumarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Insurgentes, Monterrey, Cuauhtémoc y Chapultepec.

 Caminando Contigo

12:00 h. Sale de la Glorieta de Insurgentes con destino por definir para celebrar el Día del Orgullo.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Monterrey, Chapultepec y Circuito Interior.

MANIFESTACIONES 

Heme Aquí, Envíame a Mí

9:30 h en el Ángel de la Independencia. Realizarán actividades religiosas durante la Marcha del Orgullo.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec y Río Tíber.

Congreso LGBTIQ+ de México

10:00 h en Metro Sevilla. Se reunirán para incorporarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Chapultepec, Insurgentes y Circuito Interior.

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

10:00 h en Calzada de Tlalpan 136. Foro sobre la Ley del ISSSTE y temas laborales.

Alternativas viales: Eje 5 Sur, Plutarco Elías Calles y Avenida Universidad.

Plataforma Común por Palestina

11:00 h en el Hemiciclo a Juárez. Evento "Fútbol sin genocidio, fuera Israel de la FIFA".

Alternativas viales: Hidalgo, Eje Central, Balderas y Paseo de la Reforma.

Colectiva Hijas de la Cannabis

12:00 h entre el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque. Actividad político-cultural sobre derechos de consumidores de cannabis.

Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje Central y San Antonio Abad.

Laboratorio 4:20

12:00 h en Chapultepec y Amberes. Recolección de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Florencia y Sevilla.

La Comuna 420

13:00 h en el Senado. Después buscarán integrarse a la Marcha Pride.

Alternativas viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Avenida México-Tenochtitlan e Insurgentes.

EVENTOS MASIVOS

  • El Rey León, 16:30 y 20:30 h, Teatro Telcel.

Alternativas: Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

  • Batalla de Freestyle Fan Fest GAM, 17:00 h, Explanada de la GAM.

Alternativas: Montevideo, IPN y Eduardo Molina.

  • Los Tigres del Norte, 21:00 h, Estadio GNP Seguros.

Alternativas: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Canal de Río Churubusco.

  • Dragaret Gala, 21:00 h, Teatro Metropólitan.

Alternativas: Balderas, Eje Central, Arcos de Belén y Dr. Río de la Loza.

  • México Ciudad que Baila: Memoria Luminosa IV, en Bellas Artes.

Alternativas: Eje Central, Hidalgo y Reforma.

  • Gigantes del Futbol, sobre Paseo de la Reforma.

Alternativas: Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Hidalgo.

  • Futlán, Tierra de Futbol, Parque Aztlán.

Alternativas: Constituyentes, Ejército Nacional y Periférico.

  • Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México", en diversos puntos turísticos.

Alternativas: Utilizar Circuito Interior y evitar el Centro Histórico cuando haya cierres.

  • Festival Campo Marte 26, Campo Marte.

Alternativas: Periférico, Ejército Nacional y Marina Nacional.

  • FIFA Fan Festival, Zócalo capitalino.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga y Congreso de la Unión.

  • México Aquí, el lugar donde todo México converge, Monumento a la Madre.

Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Reforma.

  • Festivales Futboleros en la CDMX, en ocho sedes con pantallas gigantes.

Alternativas: Dependerán de cada sede; se recomienda usar Circuito Interior y Periférico para traslados.

  • Play Passion, Hipódromo de las Américas.

Alternativas: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.

  • Arcoíris Global de Ivette Mattern, del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas: Eje 1 Norte, Izazaga y Circuito Interior.

  • Torneo del Carmen, 13:00 h, Deportivo Oceanía.

Alternativas: Circuito Interior, Avenida Oceanía y Eje 3 Oriente.

  • Lucha Libre Profesional, 19:30 h, Arena Coliseo.

Alternativas: Eje 1 Norte, Circunvalación y Reforma Norte.

  • 70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac, durante todo el día.

Alternativas: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco y Eje 10 Sur.

  • Rodada ciclista Ollin Bike, 07:00 h, del Museo Yancuic hacia Atlixco, Puebla.

Alternativas: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

 

 

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