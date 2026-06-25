Hallan a hombre sin vida en hotel de calzada de Tlalpan

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este jueves al interior del Hotel Princesa, ubicado sobre la calzada de Tlalpan, esquina con la calle Elvira, en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.

Trabajadores del establecimiento solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, ya que encontraron inconsciente al huésped dentro de una de las habitaciones.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos de Protección Civil y personal de una unidad médica particular, quienes al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la SSC, la víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en el lado derecho del cráneo, con salida en la región occipital del lado izquierdo.

Tras confirmarse el deceso, los policías acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, cuyo personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y de los indicios al interior de la habitación.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente, donde se le practicará la necropsia de ley.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.