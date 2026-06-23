Localizan con vida a Heidi Naomi, menor desaparecida en Álvaro Obregón

Tras 110 días de ausencia, Heidi Naomi Ramos Pérez, de 14 años, regresó a casa. El colectivo de búsqueda "Una Luz En El Camino" informó que la menor fue localizada con vida.

Heidi fue reportada como desaparecida el pasado 4 de marzo en la colonia Primera Victoria, en la alcaldía Álvaro Obregón. Al momento de su desaparición, vestía su uniforme de secundaria y portaba su mochila.

Marco Antonio, padre de la joven, relató a Imagen Noticias que notaron la ausencia de su hija al mediodía, cuando su abuela acudió a llevarle el almuerzo y no la encontró en su habitación. Desde aquel momento, el padre emprendió una búsqueda en la colonia y parques aledaños; posteriormente, la búsqueda se extendió a diversos puntos de la capital.

Apenas el sábado, la familia acompañados por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y el Colectivo Una Luz en el Camino hicieron una jornada de búsqueda en Ixtapaluca, Estado de México, donde pegaron fichas de búsqueda ya que las investigaciones arrojaban que Heidi podría estar en ese municipio.

Hicimos una pega de folletos de mi hija allá por Ixtapaluca. Fuimos con la Comisión de Búsqueda, el colectivo Una Luz en el Camino y algunos vecinos nos hicieron referencia que probablemente si sea la que hayan visto, y pues yo creo que eso fue, no sé, estábamos presionando por ahí y yo creo que eso fue lo que vio, a lo mejor un cartel, o vieron, no sé, que llegó ayer”, expresó Marco Antonio.

Esta mañana, Marco Antonio confirmó a Imagen Noticias que su hija regresó a casa la noche de ayer. Dijo que cuando él regresó a de trabajar, Heidi ya estaba ahí. De inmediato dieron aviso a las autoridades; el padre mencionó que no pudo hablar con ella, que Heidi le pidió algo para comer y que aparentemente se veía bien, solo con menos peso.

Heidi fue reportada como desaparecida el pasado 4 de marzo en la colonia Primera Victoria Foto: Especial

No nos dijo nada, nada más la abrazamos, la besamos y le dijimos que qué bueno que regresó y ya es lo único que le pudimos decir antes de qué llegara la PDI por mi hija. La vi tranquila, físicamente no viene mal, viene un poquito más flaca, pero viene tranquila”, compartió el papá de Heidi.

Personal de la Fiscalía Capitalina y del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) acudió a su domicilio para trasladarla y realizar las valoraciones física y psicológica correspondientes.

El señor Marco Antonio espera poder llevar a su hija de vuelta a casa.