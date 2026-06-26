Hallan toma clandestina de turbosina en la San Felipe de Jesús, alcaldía GAM

Autoridades federales y capitalinas identificaron y clausuraron una toma clandestina de turbosina que operaba al interior de un inmueble acondicionado como jarciería en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero.

En el lugar se aseguraron 45 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con el combustible.

El hallazgo ocurrió en un predio ubicado sobre avenida Tepatitlán, lote 1997, donde personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó una conexión ilegal que permanecía activa y presentaba una fuga.

En coordinación con la SSC y Pemex, ubicó y clausuró una toma clandestina de turbosina en avenida Tepatitlán, lote 1997, colonia San Felipe de Jesús”, informó Protección Civil.

Los equipos especializados realizaron maniobras para controlar el escape y sellar la conexión ilícita, evitando que la fuga representara un peligro para los habitantes de la zona.

Durante la inspección también fueron localizados 45 bidones de 50 litros cada uno abastecidos con el combustible.

“En un local que funciona como jarciería se localizó la toma activa y con fuga, por lo que de inmediato se laboró para su clausura.”, detalló la Secretaría.

Toma clandestina no representa riesgo para la población

Tras la revisión del sitio, Protección Civil aseguró que la toma clandestina no representa riesgo para la población.

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones para determinar el origen de la conexión ilegal y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se informa de personas detenidas.

*mcam