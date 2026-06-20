Garibaldi se llena de color y tradición con la Lotería Nacional

La emblemática Plaza de Garibaldi se convirtió en el escenario de una celebración que fusionó el entusiasmo por el balompié y la fortuna, consolidando a la capital como un punto de encuentro clave para la afición. Durante el evento, el tradicional "Cachito" de la Lotería Nacional llenó de alegría a los asistentes, quienes se reunieron para apoyar a la selección nacional en un ambiente festivo.

Reproducir Garibaldi

Esta activación forma parte de las estrategias locales para impulsar el turismo y el comercio en las demarcaciones centrales. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc se han implementado iniciativas como el programa "Cuauhtémoc Latiendo al Mundo" y el despliegue de personal voluntario para orientar a los visitantes. Con estas acciones, la plaza reafirma su papel como el corazón cultural de la Ciudad de México, donde conviven la música, la gastronomía y la identidad nacional.