GAM reencarpeta vialidades de 90 colonias con 300 millones de pesos

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, dio el banderazo de salida al reencarpetamiento masivo de vialidades con el programa “La Calle es Nuestra”, como parte de una estrategia integral que busca transformar la infraestructura urbana de la demarcación.

El proyecto contempla una inversión total de 300 millones de pesos, destinada a mejorar las condiciones de las vialidades en beneficio de miles de habitantes.

El reencarpetamiento comenzó en la colonia Casas Alemán y con ello se emprende uno de los esfuerzos más ambiciosos en materia de rehabilitación vial, que cuenta con una inversión histórica de 300 millones de pesos para atender el rezago en mantenimiento de vialidades.

De acuerdo con el alcalde, las acciones contemplan la rehabilitación integral de calles en 90 colonias, priorizando zonas como Campestre, Esmeralda, San Felipe de Jesús, Nueva Atzacoalco, Juan González Romero y Martín Carrera, entre otras. Con ello, se busca impactar de manera directa en la calidad de vida de los maderenses, facilitando la movilidad y reduciendo riesgos para peatones y automovilistas.

Fuimos la alcaldía que más bacheó el año pasado, la que más invirtió en reencarpetado de vialidades, pero aún así hacía falta mucho trabajo y por eso arrancamos este programa, se llama ‘La calle es nuestra’, porque eso significa, la calle es de ustedes, es de las mujeres, es de los niños cuando van a la escuela, es de los adultos mayores cuando deciden salir a caminar y hoy estamos haciendo una inversión de 300 millones de pesos para mejorar todas nuestras vialidades”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Para llevar a cabo estas labores, la alcaldía adquirió equipo especializado que permitirá optimizar los tiempos y la calidad de los trabajos. Entre ellos destacan dos trenes de pavimentación completos, cinco bacheadoras nuevas y cinco camiones de volteo, los cuales fueron presentados recientemente ante la ciudadanía.

El proceso de reencarpetado se realiza mediante una serie de etapas técnicas que garantizan la durabilidad del pavimento. En primer lugar, se utiliza una fresadora, encargada de retirar la capa superficial dañada del asfalto para dejar una base uniforme. Posteriormente, una barredora elimina polvo, tierra y residuos, asegurando una adecuada adherencia.

A continuación, entra en operación la petrolizadora, que rocía emulsión asfáltica para unir la base con la nueva carpeta. Después, la pavimentadora extiende y nivela la mezcla asfáltica caliente, formando una capa homogénea. El siguiente paso es la compactación con aplanadora, que elimina espacios de aire y proporciona firmeza al pavimento.

Finalmente, una compactadora de neumáticos aplica presión uniforme para sellar la superficie y mejorar su resistencia.

Con este despliegue de maquinaria y recursos, la alcaldía Gustavo A. Madero apuesta por modernizar su red vial y atender una de las principales demandas ciudadanas: calles seguras, funcionales y duraderas.