GAM recupera espacios públicos y celebra el Día de Muertos

La alcaldía Gustavo A. Madero, bajo la administración de Janecarlo Lozano, dio inicio a las festividades del Día de Muertos con un importante despliegue territorial que abarcó a más de 50 colonias de la demarcación. La jornada destacó por una masiva asistencia que alcanzó una de sus mayores expresiones en la zona de Cuautepec, donde un desfile temático logró convocar a más de 20 mil participantes entre carros alegóricos, espectáculos a caballo, disfraces y música en su trayecto hacia Cuautepec Barrio Alto.

El arranque de las actividades tuvo como marco la entrega directa del tradicional pan de muerto a las familias por parte del edil Janecarlo Lozano en los recién intervenidos camellones de Avenida 314, en la colonia Nueva Atzacoalco, y Avenida Victoria, en Gertrudis Sánchez. La revitalización de estos espacios públicos mediante obras de remodelación y la instalación de nueva luminaria permitió convertirlos en centros de encuentro comunitarios para las infancias y sus familias durante las celebraciones.

Por otra parte, la oferta cultural incluyó recintos de la alcaldía como el Centro Cultural Futurama, donde se desarrollaron alternativas como la pasarela y caminata nocturna de mascotas denominada "Halloween de perritos", la proyección de cortometrajes en salas de cine y la "Casa del Terror", que ofreció recorridos guiados con narraciones y cuentos de miedo a los asistentes.

En el ámbito de la seguridad y la atención ciudadana, el gobierno local puso en marcha el "Operativo Fieles Difuntos 2026", enfocado en la supervisión de los 11 panteones situados en la demarcación. El dispositivo requirió de la coordinación entre personal de Protección Civil, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, servicios de Limpia y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La presencia operativa buscó salvaguardar la integridad de los visitantes, atender emergencias y mantener el orden en todos los puntos de afluencia de la demarcación.