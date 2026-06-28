GAM OFRECE OTRA NOCHE MUNDIALISTA, HABRÁ CONCIERTO

La alcaldía Gustavo A. Madero se declaró lista para albergar a miles de aficionados para ver el partido México contra Ecuador. El llamado “Estadio GAM”, ubicado en la explanada de la alcaldía, será la sede en donde se transmitirá el juego. El alcalde, Janecarlo Lozano, anunció que el martes 30 de junio a las 18:00 horas iniciará el festival futbolero gratuito con un concierto de la banda de rock urbano El Haragán.

Con una pantalla gigante, gradas y cientos de sillas instaladas para brindar mayor comodidad, el Estadio GAM es uno de los espacios públicos más concurridos para seguir la participación de la Selección Mexicana.

“La experiencia va más allá de los 90 minutos. Los asistentes también pueden recorrer una feria gastronómica con una amplia oferta de alimentos y bebidas, además de una zona de juegos mecánicos que permite a niñas, niños y adultos disfrutar de actividades recreativas antes y después del encuentro”, indicó la demarcación en un comunicado.

La alcaldía Gustavo A. Madero busca ofrecer un espacio seguro, gratuito y familiar para que la pasión por el futbol se viva en comunidad, agregó.