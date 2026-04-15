GAM destina 300 mdp para reencarpetado en vialidades

La alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha una estrategia de infraestructura vial con una inversión de 300 millones de pesos, enfocada en el reencarpetamiento masivo de calles a través del programa “La Calle es Nuestra”. Los trabajos ya se ejecutan en puntos clave como avenida Canal del Desagüe, en la colonia Casas Alemán, y en cerrada de Encinos, en Tlalpexco, como parte de una intervención que busca acelerar la rehabilitación urbana.

Más allá de una acción de obra pública convencional, el proyecto se perfila como una estrategia de impacto territorial que abarca al menos 90 colonias, donde el deterioro de la carpeta asfáltica ha incidido directamente en la movilidad y seguridad de los habitantes.

Colonias como Campestre, Esmeralda, San Felipe de Jesús, Nueva Atzacoalco, Juan González Romero y Martín Carrera forman parte de las zonas priorizadas, bajo un esquema que pretende no solo mejorar las condiciones de tránsito, sino también elevar la calidad de vida de los maderenses mediante vialidades más seguras y funcionales.

Se adquirió equipo especializado para optimizar tiempos y calidad de las obras. Cortesía

El alcalde Janecarlo Lozano enmarcó esta inversión como una respuesta a una problemática estructural acumulada durante años. “Durante el año 2025 adquirimos más de 71 mil toneladas de mezcla asfáltica para llevar a cabo el reencarpetado y el bacheo de nuestra alcaldía, había colonias muy pequeñas con más de 3 mil baches, esos no se formaron en un año, se trata de años donde no se atendió la carpeta asfáltica y en este gobierno damos un mantenimiento integral”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

La ejecución del programa también implica un fortalecimiento de la capacidad operativa de la demarcación, que adquirió equipo especializado para optimizar tiempos y calidad de las obras.

Entre los recursos destacan dos trenes completos de pavimentación, cinco bacheadoras de nueva generación y cinco camiones de volteo, herramientas clave para atender de manera simultánea múltiples frentes de trabajo y reducir los tiempos de intervención en las vialidades.

En términos técnicos, el proceso de reencarpetado sigue una secuencia diseñada para garantizar la durabilidad del pavimento. Inicia con el fresado de la superficie dañada mediante maquinaria especializada que retira la capa deteriorada y deja una base uniforme.

El programa no solo busca atender una de las principales demandas ciudadanas (calles en buen estado), sino también posicionarse como un modelo de intervención integral Cortesía

Posteriormente, una barredora elimina residuos y partículas sueltas, preparando el terreno para la aplicación de emulsión asfáltica con petrolizadora, la cual permite la correcta adherencia entre la base y la nueva carpeta.

La fase siguiente contempla la intervención de la pavimentadora, encargada de extender y nivelar la mezcla asfáltica caliente para conformar una superficie homogénea. Finalmente, el proceso se completa con la compactación, primero con aplanadora para eliminar vacíos y después con compactadora de neumáticos que aplica presión uniforme para sellar la superficie, incrementando su resistencia al desgaste y prolongando su vida útil.

Con este despliegue de recursos financieros, técnicos y operativos, la alcaldía apuesta por modernizar su red vial en una escala poco vista en años recientes.

El programa no solo busca atender una de las principales demandas ciudadanas (calles en buen estado), sino también posicionarse como un modelo de intervención integral que combine inversión pública, planeación territorial y ejecución técnica para generar infraestructura urbana más eficiente y sostenible a largo plazo.

fdm