Fiscalía CDMX ofrece disculpa pública a familia de adolescente desaparecido en 2016

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) ofrecieron una disculpa pública a la familia de Braulio Bacilio Caballero, en cumplimiento de la Recomendación 08/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Durante el acto, la Fiscalía reconoció su responsabilidad institucional por las omisiones y deficiencias que impidieron localizar e identificar oportunamente al adolescente, quien fue reportado como desaparecido el 28 de septiembre de 2016, cuando tenía 13 años.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Braulio se encontraba en las inmediaciones del paradero del Metro Pantitlán cuando sufrió un hecho de tránsito. Fue trasladado a un hospital y posteriormente falleció; sin embargo, fue registrado como una persona desconocida, con una edad estimada de aproximadamente 20 años.

Posteriormente, sus restos fueron inhumados en una fosa común del Panteón Civil de Dolores, mientras su familia continuó durante años con su búsqueda.

Las deficiencias en los registros, el manejo de la información y el cruce de datos impidieron que los datos proporcionados por sus familiares fueran vinculados oportunamente con los registros existentes.

Fue hasta 2022, casi seis años después de su desaparición, cuando mediante estudios genéticos y análisis forenses se logró establecer su identidad y hacer posible la restitución de sus restos a la familia.

Durante el acto, Omar Gutiérrez Lozano, titular de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía CDMX, calificó el caso como una “desaparición administrativa” y reconoció que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México incurrió en deficiencias que vulneraron los derechos de Braulio y de sus familiares.

Por otra parte, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, titular del ISPCF, reconoció deficiencias en los procesos de identificación, entre ellas la falta de estudios especializados y problemas en el procesamiento y transmisión de información relevante.

A nombre del Instituto, ofreció una disculpa pública a Braulio, a su memoria y a su familia por las afectaciones derivadas de las deficiencias señaladas en la Recomendación 08/2025.

La presidenta de la CDHCM, María Dolores González Saravia, destacó que el reconocimiento de responsabilidad institucional constituye un elemento importante, aunque advirtió que la disculpa pública no representa el cierre del caso.

La Fiscalía CDMX informó que continuará con las medidas de reparación integral contempladas en la Recomendación 08/2025, además de la investigación para determinar las posibles responsabilidades de personas servidoras públicas involucradas en las omisiones y deficiencias documentadas.