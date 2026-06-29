Ayúdanos a encontrar a Fátima Ozoara; tiene tatuaje de mariposa roja en abdomen

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, quien fue vista por última vez el 21 de junio de 2026 en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

Fátima mide 1.62 metros y, como señas particulares, tiene una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de una mariposa roja en el lado derecho del abdomen, características que podrían ayudar a identificarla.

El día de su desaparición vestía uniforme quirúrgico azul marino y llevaba un reloj color café.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas mantienen activa la ficha de búsqueda e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizarla.

Si tienes información sobre su paradero, comunícate de inmediato al:

📞 55 5484 0430

o escribe a:

📧 fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx

📧 comisionbusquedapersonas@cdmx.gob.mx

Tu ayuda puede marcar la diferencia. Comparte esta información.