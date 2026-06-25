Fallece una persona tras intensas lluvias de ayer en CDMX

Una persona muerta, árboles derribados, daños en postes y cableado eléctrico, vehículos afectados e inundaciones en distintas alcaldías es el saldo que dejaron las lluvias de intensas a moderadas que azotaron la Ciudad de México durante la tarde y noche del miércoles 24 de junio.

Las lluvias más fuertes se prevén para varios estados Cuartoscuro

La alcaldía Cuauhtémoc fue la más afectada; en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, un hombre de 29 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica provocada por la caída de un árbol.

El incidente se registró en el cruce de Querétaro y Eje 3 Poniente Medellín, donde un pino de alrededor de 15 metros de altura se desprendió de raíz y, al desplomarse, arrancó cables de media tensión. La descarga alcanzó al peatón, quien falleció en el lugar.

Además del pronóstico de lluvias, las autoridades alertaron sobre niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta durante gran parte del día Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Personal de Protección Civil diagnosticó la ausencia de signos vitales, mientras que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizaron los cortes de energía para evitar mayores riesgos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc para las diligencias correspondientes.

La caída del árbol también causó daños a tres vehículos particulares que se encontraban estacionados en la zona.

Aunado al fallecimiento del joven de 29 años, la fuerte lluvia dejó al menos nueve encharcamientos relevantes, principalmente en las colonias Roma Norte, Roma Sur, Narvarte Poniente y Condesa, en la Cuauhtémoc.

El agua ingresó a departamentos

En dos edificios habitacionales ubicados sobre la calle Guanajuato, en la colonia Roma Norte, el agua alcanzó hasta 10 centímetros de altura e ingresó a varios departamentos, provocando daños en muebles y enseres domésticos.

También se reportó una inundación en el sótano del Sanatorio San Hipólito, en la esquina de Guanajuato y Córdoba, donde el agua acumuló un tirante aproximado de 15 centímetros en una superficie cercana a los 300 metros cuadrados. Personal de mantenimiento trabajó con bombas de achique para retirar el agua.

Otros puntos con afectaciones por encharcamientos fueron las calles Toluca y Huatabampo, donde se detectó acumulación de agua de hasta 30 centímetros de profundidad, así como diversos cruces de la colonia Roma Norte y la zona de Parque España, en la Condesa.

Alcaldía BJ también con daños

La alcaldía Benito Juárez fue otra de las demarcaciones afectadas, en la colonia Narvarte Poniente, un edificio de departamentos ubicado en Cuauhtémoc y Esperanza registró acumulación de agua en su vestíbulo debido al ingreso de escurrimientos provenientes de la vía pública. Autoridades de BJ realizaron trabajos de desazolve para restablecer el funcionamiento de la red hidráulica.

Durante el transcurso de la noche y las primeras horas de este jueves, autoridades capitalinas mantuvieron labores de desazolve, retiro de obstáculos en coladeras, mitigación de riesgos y monitoreo de vialidades. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones debido a que se mantienen las condiciones de precipitaciones para este jueves 25 de junio.