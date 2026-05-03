Extinguieron incendio en la Torre Bienestar
No hubo lesionados por el fuego registrado en el quinto piso del inmueble.
Cuerpos de emergencia sofocaron la mañana de ayer un incendio registrado en la Torre Bienestar, ubicada en el cruce de Antonio Caso y Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera.
Pese a la columna de humo inicial, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), un cortocircuito en el quinto piso del inmueble originó el fuego, el cual consumió principalmente artículos de papelería y documentos.
Personal operativo de la dependencia, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudieron al sitio para realizar las labores de mitigación de riesgos.
“@Bomberos_CDMX controlaron el conato; personal operativo de la @SGIRPC_CDMX apoyó en los trabajos de mitigación de riesgos y realizó la revisión del inmueble. Sin reporte de lesionados”, informó la dependencia.
En el lugar se quemaban artículos de papelería; hemos extinguido el fuego y no se reportan lesionados”, señaló a través de sus redes sociales el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.
Tras controlar el conato de incendio cerca de las 11:00 horas, las autoridades realizaron una revisión exhaustiva del inmueble para descartar daños estructurales o riesgos adicionales.