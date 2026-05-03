Extinguieron incendio en la Torre Bienestar

Cuerpos de emergencia sofocaron la mañana de ayer un incendio registrado en la Torre Bienestar, ubicada en el cruce de Antonio Caso y Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera.

Pese a la columna de humo inicial, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), un cortocircuito en el quinto piso del inmueble originó el fuego, el cual consumió principalmente artículos de papelería y documentos.

Personal operativo de la dependencia, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudieron al sitio para realizar las labores de mitigación de riesgos.

“@Bomberos_CDMX controlaron el conato; personal operativo de la @SGIRPC_CDMX apoyó en los trabajos de mitigación de riesgos y realizó la revisión del inmueble. Sin reporte de lesionados”, informó la dependencia.

En el lugar se quemaban artículos de papelería; hemos extinguido el fuego y no se reportan lesionados”, señaló a través de sus redes sociales el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Tras controlar el conato de incendio cerca de las 11:00 horas, las autoridades realizaron una revisión exhaustiva del inmueble para descartar daños estructurales o riesgos adicionales.