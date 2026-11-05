Proponen encarcelar hasta 3 años a quien envenene mascotas en la CDMX

Tras el incremento en los casos de envenenamiento de mascotas en distintas colonias de la Ciudad de México, la diputada local del PT, Diana Barragán, consideró que el Estado tiene que actuar con más fuerza y que “la crueldad premeditada tenga consecuencias equiparables al nivel del daño”.

Al respecto, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal local para castigar con una pena de uno a tres años de cárcel a quien envenene a cualquier ser sintiente.

Si se aprueba la reforma propuesta por Barragán, se castigará con cárcel cuando “el maltrato o la crueldad se realicen mediante la administración, colocación, suministro, dispersión o abandono de sustancias tóxicas, venenos, señuelos envenenados, alimentos contaminados o cualquier otro agente químico o biológico destinado a provocar lesiones, sufrimiento o la muerte de uno o más seres sintientes”.

Ante el pleno, la diputada expuso que actualmente la ley castiga el maltrato animal, “pero no menciona con claridad el veneno, las sustancias tóxicas o los alimentos contaminados: dicha omisión propicia lagunas legales que suelen convertirse en impunidad, como ha ocurrido muchas veces en el pasado”.

También reconoció que las multas y las sanciones administrativas ya existentes para este tipo de casos no han sido suficientes.

Detalló que su iniciativa tiene como objetivo que “quien envenena no pueda comprar la impunidad o pueda liberarse simplemente pagando una multa. Se trata de que la crueldad premeditada tenga consecuencias severas y equiparables a la intención del daño”.

La iniciativa se envió a comisiones para ser dictaminada y, más adelante, votada en el pleno.