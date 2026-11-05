Brugada anuncia paquete de obras deportivas, sociales y movilidad para Tlalpan

Una nueva Utopía en el Deportivo Independencia, la construcción de una línea de Cablebús de 11.4 kilómetros y la repavimentación de 250 kilómetros de vialidades primarias encabezan el paquete de infraestructura que anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, obras que beneficiarán a la alcaldía Tlalpan.

La estrategia contempla además la creación de tres Caminos de Mujeres Libres y Seguras, la llegada de Ecobici a la demarcación y la rehabilitación integral de seis planteles educativos de nivel básico.

El proyecto en el Deportivo Independencia integrará alberca semiolímpica, canchas deportivas, auditorio para 500 personas, CENDI, lavandería pública, comedor comunitario por 11 pesos y Agua Bienestar a cinco pesos por garrafón, sin suspender las disciplinas atléticas actuales.

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El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que el Cablebús conectará Los Pedregales con Perisur a lo largo de seis estaciones, la obra reducirá a 35 minutos el traslado al Metro Universidad y conectará con el Metrobús, Trolebús y Tren Ligero.

Es una obra estratégica para reducir las desigualdades territoriales y garantizar transporte seguro, eléctrico y no contaminante a quienes habitan en las zonas más alejadas", sostuvo Brugada Molina.

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El plan de intervención urbana iniciará trabajos de bacheo este lunes en las carreteras de los pueblos originarios de Tlalpan, sumará iluminación en la carretera Picacho-Ajusco y las calles Jesús Lecuona y Abelardo Rodríguez.

En materia educativa, escuelas locales recibirán el programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, aulas de Mixli Digital y la formación musical “Do Re Mi Fa Sol”.

Durante la jornada 65 de Casa por Casa, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, se atendieron mil 24 peticiones locales. Con ello, el programa capitalino alcanzó un acumulado de 459 mil viviendas visitadas, 1.6 millones de habitantes beneficiados y 95 mil 800 solicitudes resueltas de más de 100 mil registradas.