Viernes de marcha y manifestaciones en CDMX; hay opciones viales

Este viernes habrá una marcha, siete manifestaciones y una cita agendada en la Ciudad de México. Principalmente afectarán las zonas de Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan, el Centro Histórico e Iztapalapa. También hay posibles protestas en sedes del Poder Judicial y, por la noche, habrá afectaciones viales por conciertos, futbol y actividades que continúan por Día de Muertos.

MARCHA

Equipos Comunitarios de Salud ECOS

A las 10:00 horas, personal de los Equipos Comunitarios de Salud del ISSSTE saldrá del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, sobre Félix Cuevas, para realizar una caminata hacia Parque Acacias y regresar posteriormente al hospital. La actividad forma parte del Día Mundial del Ictus y busca enseñar a la población a reconocer los síntomas de un evento vascular cerebral y actuar a tiempo. Durante el recorrido puede haber cortes momentáneos en calles de Del Valle y Acacias.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Universidad, División del Norte, Insurgentes Sur, Río Mixcoac o Eje 7 Sur.

MANIFESTACIONES

Estudiantes de Prepa 1

La comunidad estudiantil se congregó en los pasillos y explanada central del inmueble

A las 10:00 horas habrá actividad de estudiantes de la Preparatoria 1 de la UNAM en dos puntos: Prolongación División del Norte y Muyuguarda, en Xochimilco, y la Glorieta de Vaqueritos. Exigen la salida de profesores y otras personas señaladas por presunto acoso sexual, mejoras al sistema de inscripciones, reapertura de baños neutros, transparencia en obras y que terminen las represalias contra quienes protestan.

No se descartan afectaciones viales.

Para evitar Vaqueritos pueden utilizarse Periférico Sur, Canal Nacional, Calzada del Hueso o Acoxpa. En Xochimilco, las opciones son Periférico, Canal Nacional y vialidades locales de Muyuguarda.

Trabajadores del Poder Judicial

Durante el día podría haber paro de labores y protestas en distintas sedes del Poder Judicial de la Federación. El descontento se debe a la aplicación de nuevas evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial, pues los trabajadores consideran que podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de empleados con muchos años de servicio.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en diversos puntos de la ciudad esto para exigir al Poder Legislativo se respeten sus derechos ante la extinción de trece fideicomisos del PJF. Cuartoscuro

La afectación dependerá de las sedes donde finalmente se realicen las protestas, por lo que conviene anticipar posibles cortes en sus alrededores.

Bomberos jubilados y en activo

A las 15:30 horas, integrantes de su sindicato estarán en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, en el Centro Histórico. Tendrán mesas de trabajo con autoridades capitalinas para revisar el pago y retroactivo de un incremento salarial para trabajadores jubilados.

Bomberos realizan marcha del Hemiciclo al Zócalo capitalino

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Las Tonantzin

Durante el día estarán frente a los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Exigirán justicia para una víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. Podrían sumarse otras colectivas feministas y presentarse afectaciones viales.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Proyecto Fénix Libertas

Durante el día instalarán un centro de acopio en la Alameda Central, en Avenida Hidalgo y Dr. Mora. Reunirán herramientas e insumos para apoyar las jornadas de trabajo de madres buscadoras.

Si hay carga vehicular en los alrededores pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central o José María Izazaga.

CITA AGENDADA

Vecinos de Parque San Andrés

A las 17:00 horas, vecinos acudirán al Consejo de la Alcaldía Coyoacán, en Pérez Valenzuela 159, colonia Santa Catarina.

Enorme árbol cayó Especial

La reunión está relacionada con la construcción que realiza el INVI en Inglaterra 70 y con la reciente caída de un árbol sobre la barda del Jardín de Niños Madreselva, hecho que aumentó la inconformidad de los habitantes con la obra.

Para evitar la zona pueden utilizarse División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Universidad o Pacífico.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Morat estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, donde se esperan alrededor de 20 mil personas. Aitana se presenta a las 20:30 en el Auditorio Nacional; Rubio, a las 20:00 en el Auditorio BlackBerry; El Rey León, a las 20:30 en Teatro Telcel, y Serbia, a las 21:00 en el Teatro Metropólitan.

Morat en el festival de música "Emblema 2025" realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

En el Monumento a la Revolución habrá desde las 14:00 horas actividades del Festival Núcleo01 de Reactor 105.

En el Zócalo continúa la Ofrenda Monumental, mientras que sobre Reforma siguen los Alebrijes Monumentales y, desde las 19:00 horas, las Esculturas Luminosas de Día de Muertos. También habrá actividades de Pokémon GO en distintos puntos como Monumento a la Revolución, Parque Hundido, Estela de Luz y el Ángel de la Independencia.

En deportes, Pumas recibe al Atlético de San Luis a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario; a las 20:30 habrá lucha libre en la Arena México y, a las 21:00 horas, Atlante enfrenta a Santos Laguna en el Estadio Banorte.