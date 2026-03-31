Estado de México pone en marcha el Operativo Semana Santa 2026

Con el objetivo de garantizar la integridad de residentes y turistas durante el periodo vacacional, el Gobierno del Estado de México puso en marcha el "Operativo Seguridad Semana Santa 2026", que permanecerá activo hasta el 12 de abril.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que este despliegue responde al incremento masivo de visitantes que se registra cada año en la entidad, concentrando los esfuerzos de vigilancia en destinos turísticos de naturaleza, zonas arqueológicas, balnearios, presas, parques ecoturísticos y los diversos Pueblos Mágicos que integran el territorio mexiquense.

Para cumplir con las metas de prevención, las autoridades han desplegado mil 682 elementos operativos, quienes cuentan con el respaldo de 400 unidades vehiculares, así como binomios caninos y equinos especializados en tareas de detección y vigilancia.

Este contingente mantiene una presencia estratégica en 132 centros turísticos y patrullajes constantes, tanto fijos como móviles, en las 20 rutas carreteras identificadas como claves para la conectividad de la entidad.

Adicionalmente, el plan de seguridad incluye acciones preventivas específicas en el entorno de más de 6 mil cajeros automáticos para proteger las transacciones financieras de los usuarios.

El despliegue también brindará cobertura de seguridad a más de 4 mil 600 templos en los 125 municipios mexiquenses, donde se prevé una asistencia de 400 mil personas en las 230 representaciones del viacrucis y 112 procesiones del silencio que se tienen programadas esta Semana Santa.

Para fortalecer el servicio al ciudadano, se han instalado además módulos de atención y orientación en los municipios de Toluca y Atlacomulco, diseñados para asistir a turistas nacionales y extranjeros que requieran apoyo informativo o auxilio inmediato durante su estancia.

Las autoridades del Estado de México hicieron un llamado a la población para extremar precauciones, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera y seguir puntualmente las indicaciones del personal de seguridad en los sitios de mayor afluencia.