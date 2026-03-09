Marcha 8M deja pérdidas por más de 66 mdp en la CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó pérdidas por unos 66 millones 32 mil pesos luego de la marcha por el 8M en la que participaron más de 100 mil mujeres, de acuerdo con autoridades capitalinas.

El impacto negativo se dividió en cuanto a pérdidas por ventas no realizadas, en donde se estimó un monto de 24 millones 139 mil pesos debido al cierre preventivo de negocios y a la disminución del flujo de clientes en las zonas afectadas.

Mientras que los costos de protección y seguridad que los establecimientos mercantiles destinaron a este rubro ascendieron a 41 millones 893 mil pesos, para el resguardo de sus fachadas, colocación de vallas protectoras y contratación de servicios de seguridad privada para garantizar la integridad de trabajadores y clientes.

“Sumando ambos conceptos, el impacto económico directo para el comercio establecido asciende a poco más de 66 millones 32 mil pesos”, acotó.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, subrayó que el gasto en protección representa una carga onerosa, especialmente para los pequeños comerciantes, quienes destinaron recursos, que podrían ser invertidos en el desarrollo de sus negocios, a mitigar los riesgos de actos vandálicos.

La Canaco CDMX indicó que respeta el derecho de libre manifestación y respalda la lucha para la erradicación de la violencia de género; sin embargo, hizo un llamado a que las autoridades refuercen los esquemas de seguridad y diálogo.

“Hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para continuar fortaleciendo los esquemas de seguridad y diálogo, así como para considerar incentivos o apoyos que compensen las afectaciones económicas sufridas por el sector durante este tipo de jornadas”, agregó.

El presidente de la Canaco CDMX recordó que fue una afectación directa al sector terciario de la capital que impactó a 3 mil 974 unidades económicas que dependen de la operatividad diaria para su subsistencia.

