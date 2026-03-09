¡Receta secreta! Usan agua de fuente pública en CDMX para puesto de tacos | VIDEO

Un hecho por demás polémico se presentó el fin de semana luego de que un hombre fue captado rellenando un tambo de agua de una fuente pública en la Ciudad de México (CDMX) que presuntamente es utilizada en un puesto ambulante de tacos.

Así es, el hecho quedó captado en video y de forma rápida se volvió viral desatando infinidad de comentarios así como la indignación y preocupación entre los capitalinos quienes en algún punto de su vida han consumido alimentos en la vía pública.

De acuerdo con el material, el cual se publicó en redes sociales, los hechos ocurrieron en pleno Centro Histórico de la capital del país, particularmente en una fuente ubicada en la Plaza de Tlaxcoaque, sitio cercano a las estaciones del Metro de San Antonio Abad y Pino Suárez.

En el video se puede ver como un supuesto trabajador llena un tambo de gran capacidad directamente de la fuente, una vez recolectado el líquido, el hombre lo transporta hasta un puesto ambulante de comida ubicado en las inmediaciones, donde presuntamente es utilizado para diversas tareas relacionadas con la preparación de alimentos.

Cabe mencionar que por lo general este tipo de agua se utiliza (en un puesto ambulante) para lavar verduras e ingredientes, enjuagar alimentos, limpiar platos, utensilios y hasta para el uso personal de los trabajadores del puesto en este caso de tacos.

¿Agua de fuentes públicas no es potable?

Se sabe que el agua de las fuentes públicas no es potable, de ahí que se encendieran las alarmas ante este acto, pues este tipo de líquido suele provenir de sistemas de tratamiento destinados a usos como riego, mantenimiento urbano o aplicaciones industriales, lo que significa que no necesariamente cumple con estándares sanitarios para el consumo humano.

Además, la fuente ubicada en la Plaza de Tlaxcoaque funciona bajo un sistema de circuito cerrado, lo que implica que el agua se recicla continuamente dentro de la misma instalación. Aunado a esto se suma otro tema que tiene que ver con que en esa fuente donde se está tomando el líquido se observa a personas en situación de calle bañándose.

¿Qué enfermedades están asociadas al agua contaminada?

La revelación de la imágenes generó una ola de críticas, ya que el agua no sólo es no potable, sino que también podría estar altamente contaminada, lo que daría origen a múltiples enfermedades gastrointestinales.

Entre los padecimientos que pueden originarse por ingerir alimentos contaminados se encuentran:

Gastroenteritis.

Fiebre tifoidea.

Disentería Amebiasis.

Hepatitis A.

Por último, estas enfermedades según señalan expertos en salud suelen desarrollarse cuando los alimentos se manipulan con una higiene deficiente o cuando se utilizan insumos contaminados, como agua no apta para el consumo humano.

