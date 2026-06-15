Detienen en Coyoacán a “El Gregory”, integrante de La Unión Tepito

Al ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado al sur de la alcaldía Coyoacán, agentes de la Policía de Investigación (PDI), detuvieron a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado como objetivo prioritario y probable integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que “El Gregory”, estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

La detención de Gregory Joel “N” representa un avance relevante en la estrategia de la Fiscalía CDMX para desarticular grupos delictivos, particularmente aquellos relacionados con el narcomenudeo y la comisión de delitos de alto impacto.

En el inmueble fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial. La persona detenida fue trasladada a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX dio a conocer que refrenda el compromiso “de combatir a los grupos generadores de violencia y de fortalecer las investigaciones contra estructuras delictivas que afectan la seguridad de la ciudadanía”.

📝 Detuvimos a Gregory “N”, identificado como objetivo prioritario y probable integrante de una célula de “La Unión Tepito”, durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.



Durante la intervención, agentes de @PDI_FGJCDMX también aseguraron vehículos… pic.twitter.com/SldS3B0mis — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 15, 2026

Hace un mes cayó la UJ40, de La Unión Tepito

Hace un mes, elementos policiacos de la Ciudad de México detuvieron a cuatro integrantes de la célula conocida como "UJ40", vinculada a "La Unión Tepito", liderada por "El Irving", dedicados al narcomenudeo y la venta de armas y cartuchos en las colonias Morelos y Simón Bolívar.

Se trata de Alma Wendy, Carlos Iván, Luis y Kevin Antuano, quienes fueron arrestados durante la ejecución de tres órdenes de cateo realizadas en domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza.

#Importante | Resultado del reforzamiento de seguridad en @A_VCarranza y en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias #Morelos y #SimónBolívar, donde fueron detenidos Alma Wendy "N", Carlos Iván "N", Luis"N" y Kevin "N"".

Detalló que "se aseguraron dosis, envases y envoltorios con aparente marihuana y cocaína, cartuchos útiles, cargadores, teléfonos celulares y fundas para armas de fuego".

Agradezco a las instancias del @GabSeguridadMX por su apoyo en los dispositivos de seguridad que implementamos en las 16 alcaldías; seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico transparentes con una cápsula cada una que contenían cocaína, una bolsa color negro con marihuana a granel, dos identificaciones y dos teléfonos celulares.

El segundo inmueble que se intervino se ubicó en las calles Hortelanos y Hojalatería, de la colonia Morelos, donde se aseguraron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola y una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con cocaína, una bolsa con la misma sustancia y un teléfono celular.

Por último, en las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, se ejecutó una orden de cateo donde se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con una sustancia parecida a la cocaína, una bolsa de plástico con marihuana.

Los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial, en tanto se continúan las investigaciones que deriven del caso; mientas que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.