Detienen a 'El Alexis' de la Unión tras escalada de violencia en Tepito, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Alexis “N” integrante de la Unión Tepito, junto a su cómplice, María Fernanda “N”, en posesión de más de un centenar de dosis de droga, un arma de fuego y un vehículo de alta gama, en un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza.

La captura ocurre luego de que, en menos de 24 horas, cinco personas fueron ejecutadas a balazos en distintos puntos de la colonia Morelos.

Detenidos

De acuerdo con la SSC, la detención fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo enfocados en combatir delitos de alto impacto en la zona centro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardín Balbuena, donde policías que realizaban labores de vigilancia atendían denuncias relacionadas con narcomenudeo y extorsión.

En el cruce de las calles Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa detectaron a un hombre, de 30 años de edad y una mujer, de 29, a bordo de un automóvil de lujo color azul, quienes presuntamente manipulaban envoltorios con características de los utilizados para la venta de narcóticos.

Al realizarles una revisión preventiva, los uniformados les aseguraron una pistola con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, 99 dosis de marihuana, 45 bolsitas con cocaína en piedra, 31 gramos de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo, las llaves del vehículo y la unidad en la que viajaban. Alexis “N” portaba un brazalete electrónico de seguridad en un tobillo.

Incluso, según el informe oficial, intentó persuadir a los agentes para evitar su detención; sin embargo, fue asegurado junto con su acompañante.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las investigaciones de la SSC señalan que ambos presuntamente forman parte de la Unión Tepito, grupo delictivo generador de violencia dedicado al homicidio, la extorsión, la venta de armas y el narcomenudeo en la zona centro de la capital.

Además, Alexis “N”, cuenta con antecedentes penales, pues registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2015 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La captura ocurre luego de una serie de ataques múltiples en el llamado Barrio Bravo de Tepito.

El jueves 25 de junio, una comerciante de aproximadamente 60 años fue asesinada y otro locatario resultó herido durante un ataque armado en la zona comercial del barrio bravo.

Horas después, durante el transcurso del viernes 26, otras cuatro personas fueron ejecutadas en agresiones distintas registradas en calles de la colonia Morelos, entre ellas un ataque directo ocurrido en la Glorieta de Reforma, entre Matamoros y Comonfort, donde dos jóvenes murieron y una persona más resultó lesionada.