Capturan a asaltantes con botellas y cigarros que robaron de tienda

Tras el robo a una tienda en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos mujeres y dos hombres que participaron en el atraco, todos ellos cuentan con antecedentes penales por diversos delitos, algunos de ellos cometidos desde 1995.

Los uniformados realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia, cuando fueron requeridos por el encarado de 49 años de edad, de una tienda de conveniencia localizada en la esquina de la calle 20 de Noviembre y el Eje 6, de la colonia Santa María Aztahuacán, quien reportó un asalto”.

Cuando los elementos de la SSC se entrevistaron con el trabajador, éste les explicó que cuatro personas ingresaron a la tienda, comenzaron a insultarlo y golpearlo, a la par que robaban mercancía y dinero en efectivo que estaba en la caja registradora.

Foto: SSC

Los dos hombres y las dos mujeres se dieron a la fuga a bordo de un vehículo con la cromática rosa con blanco que usan los taxis.

Con los datos proporcionados por el afectado, los policías iniciaron la búsqueda de los posibles responsables, quienes fueron ubicados e interceptados en las avenidas José Aguilar Barraza y Fuerte de Loreto, en la colonia Ejército de Agua Prieta, donde les indicaron que descendieran de la unidad de color rosa y blanco”.

Al realizar la revisión correspondiente, les hallaron ocho botellas de bebidas alcohólicas, 34 cajetillas de cigarros y dinero en efectivo, de lo cual el denunciante reconoció como propiedad del negocio.

Por lo que se detuvo a las mujeres de 29 y 35 años de edad y los hombres de 54 y 58 años, junto con lo recuperado y el vehículo ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

Según los registros de las autoridades, en el caso de los dos hombres, el sujeto de 54 años cuentan con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por los delitos de robo en diferentes modalidades en 2009, 2012 y 2023.

Mientras que el hombre de 58 años, fue recluido por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en 1995, así como por robo agravado en 2007 y 2023 por violencia familiar.

La detenida de 35 años tiene dos ingresos en 2017 y 2025 por los delitos de robo en diferentes modalidades, mientras que la joven de 29 años en 2022 y 2026 fue presentada ante el Ministerio Público por robo a transeúnte a bordo del Metrobús.