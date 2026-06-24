Detienen a sujeto por abuso sexual contra la hija de su exnovia 

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a un sujeto en la alcaldía Iztapalapa, Rogelio “N” sería el presunto responsable de abusar sexualmente de la hija de su expareja, a la que amenazó en varias ocasiones para que no revelara lo ocurrido.

Además de la detención, las pruebas aportadas por el Ministerio Público ante un juez fueron suficientes para que también se dictara la vinculación a proceso, por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una niña.

De acuerdo con la investigación, el 5 de junio de 2026, la madre de la víctima se percató de que su hija presentaba lesiones y sangrado que requirieron atención médica, por lo que la trasladó a un hospital”, informó la fiscalía capitalina.

En la atención médica, la menor reveló que Rogelio “N” la agredió sexualmente, por lo que el personal médico notificó a la FGJ CDMX para que se iniciara la investigación correspondiente.

Abusos ocurrieron en varias ocasiones

Personal especializado de la fiscalía capitalina se entrevistó con la víctima, quien les dijo que el abuso ocurrió en varias ocasiones, entre mayo y julio de 2024.

De acuerdo con su testimonio, Rogelio “N” habría aprovechado las ausencias de su madre para ingresar a la habitación donde la habría agredido sexualmente y amenazado con hacer daño a su madre para obligarla a guardar silencio sobre lo ocurrido”.

Ante el temor que las agresiones continuaran, la menor cerraba con seguro su puerta o colocaba algún objeto para bloquear la puerta y que no pudiera ingresar al cuarto.

Tras recabar todos los elementos de prueba, elementos de la Policía de Investigación se encargaron de ubicar al acusado, para concretar la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 21 de junio de 2026, luego de que el imputado saliera de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al día siguiente de su captura, se realizó la primera audiencia, en la que se determinó su vinculación a proceso, también se dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.