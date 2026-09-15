Suspenden vuelos en AICM y AIFA durante el desfile militar

Los vuelos del AIFA y el AICM tendrán una suspensión temporal este miércoles 16 de septiembre, debido a las operaciones aéreas previstas con motivo del desfile militar por el aniversario de la Independencia de México.

La interrupción de despegues y aterrizajes está programada de 10:00 a 14:00 horas, por lo que los pasajeros que tengan boletos para ese periodo deberán consultar con anticipación a sus respectivas aerolíneas para conocer si existen modificaciones en sus itinerarios.

La medida contempla tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y no está relacionada con una emergencia o con algún problema de seguridad para los viajeros.

El ajuste responde a la coordinación del espacio aéreo durante las actividades conmemorativas del 16 de septiembre.

Desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en las inmediaciones del AIFA, despegarán aeronaves que participarán en el componente aéreo del desfile militar. Debido a estas operaciones, se establecerá una restricción temporal para los vuelos comerciales.

Durante las cuatro horas establecidas quedarán suspendidos despegues y aterrizajes en ambos aeropuertos.

La restricción será temporal, por lo que las actividades aeroportuarias continuarán antes de las 10:00 horas y se prevé que se reanuden una vez concluido el periodo establecido.

Pasajeros deberán consultar a las aerolíneas

Las personas que tengan un vuelo programado el 16 de septiembre deberán mantenerse atentas a las comunicaciones de su aerolínea.

La principal recomendación es verificar directamente con la compañía aérea el estado del vuelo, particularmente si la salida o llegada está prevista entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Los posibles ajustes pueden incluir modificaciones en los horarios de salida o llegada, así como cambios que pudieran afectar conexiones posteriores.

En el AIFA, los viajeros también podrán acudir a los módulos de información para recibir orientación sobre sus vuelos y los servicios disponibles durante la jornada.

La suspensión también aplica al AICM

En el caso del AICM, la medida será aplicable tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.

Por ello, quienes tengan previsto utilizar cualquiera de las dos terminales durante el miércoles deberán revisar previamente el estatus de su vuelo y considerar el posible ajuste en sus tiempos de traslado.

La recomendación cobra especial importancia debido a que el 16 de septiembre es una jornada de alta movilidad por las celebraciones patrias.

Este martes 15 de septiembre se registra afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el contexto del periodo de descanso por las fiestas patrias.

La suspensión anunciada para el miércoles será exclusivamente temporal y estará vinculada con las operaciones aéreas del desfile militar del 16 de septiembre.