Destinan 468 mdp para rehabilitar mercados públicos de CDMX

Con una inversión de 468 millones de pesos acumulados en los últimos dos años, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la entrega de recursos del presupuesto participativo para los mercados públicos de la capital, que beneficiará a más de 100 mil locatarios de 270 inmuebles, lo que representa una cobertura del 80 por ciento de los 340 centros de abastecimiento de la ciudad.

Durante la entrega de la primera ministración por 490 mil pesos a cada centro comercial popular, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la meta es alcanzar una asignación anual de 1 millón de pesos por mercado para atender de manera prioritaria la infraestructura de protección civil e instalaciones de alto riesgo.

De un presupuesto total de 234 millones de pesos destinados este año a la mejora de estos inmuebles, 180 millones se canalizarán a través del presupuesto participativo en 180 mercados. La mandataria capitalina enfatizó que estos fondos deberán dirigirse estrictamente a rubros que resguarden la integridad de comerciantes y clientes, tales como sistemas eléctricos, gas ductos y la red higiénico-sanitaria.

"Estos recursos que estamos dando prioritariamente son para salvar vidas. No queremos que se ocupen para cualquier otra cosa que no sea lo relacionado a la protección civil, como el tema eléctrico o garantizar que tuberías de gas estén bien," aseveró Brugada.

Para garantizar la correcta ejecución de los proyectos, se llevaron a cabo 180 asambleas con la participación de 37 mil locatarios. Cada mercado contará con dos comisiones elegidas por la comunidad, una administradora de recursos y otra de vigilancia, además de asesoría técnica obligatoria por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y acompañamiento administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

El esquema financiero contempla que los propios comités contraten a trabajadores o proveedores locales para generar una derrama económica directa en las colonias, evitando la concentración de contratos en grandes empresas.

Adicionalmente, el gobierno capitalino reforzará el consumo en estos comercios mediante los vales del programa Mercomuna, los cuales solo pueden ser canjeados en tiendas de barrio y mercados públicos, así como mediante esquemas de financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Social (FONDESO).