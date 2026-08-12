Despojo de vivienda: tener escrituras no garantiza una recuperación inmediata

Poseer una escritura es fundamental para acreditar la propiedad, pero no siempre basta para recuperar de inmediato un inmueble ocupado o disputado. Cuando aparece otra persona como poseedora, arrendataria, compradora o supuesta representante del dueño, el conflicto puede abrir varios frentes legales al mismo tiempo.

La propiedad y la posesión no son conceptos equivalentes. Una persona puede ser propietaria registral sin tener materialmente el inmueble, mientras otra puede ocuparlo y alegar un contrato, una compraventa, una cesión de derechos o algún antecedente familiar. La autoridad debe revisar cómo comenzó esa ocupación, qué documentos la respaldan y si existió engaño, violencia, simulación o suplantación.

Documentos falsos, suplantación de identidad, actos jurídicos simulados y fraude procesal pueden construir una apariencia de legalidad. Alexandro Medrano

El problema se vuelve más complejo cuando la operación deja de parecer una invasión evidente y se presenta como un asunto aparentemente formal. Un contrato, una escritura, un poder notarial o una resolución judicial pueden formar parte de una cadena documental que deberá ser cotejada con archivos notariales, registros públicos, expedientes y firmas.

Por ello, una denuncia no equivale automáticamente a un delito comprobado. Una carpeta de investigación registra un hecho comunicado a la autoridad; después deben reunirse pruebas, determinar responsabilidades y, en su caso, solicitar medidas para proteger o restituir el inmueble. Esta diferencia es indispensable al interpretar las cifras públicas.

Excélsior informó que la Fiscalía de la Ciudad de México tenía abiertas mil 846 carpetas de investigación por despojo durante 2026 y que había identificado posibles redes con operación sistemática. La cifra fue atribuida a la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, pero representa investigaciones abiertas, no sentencias ni despojos acreditados judicialmente. (Excélsior, 28 de julio de 2026)

Una irregularidad no demuestra por sí sola un despojo, pero debe verificarse oportunamente ante las autoridades correspondientes. Alexandro Medrano

La recuperación tampoco sigue una ruta idéntica en todos los casos. Dependiendo de los hechos y de la entidad federativa, pueden intervenir fiscalías, policías, jueces penales o civiles, registros públicos y autoridades notariales. Una actuación penal puede investigar el posible delito, mientras un juicio civil puede resolver derechos de propiedad, posesión, nulidad contractual o cumplimiento de obligaciones.

En 2025, la Fiscalía capitalina restituyó 430 inmuebles sujetos a investigaciones por despojo, de acuerdo con información de la propia institución publicada por Excélsior. Esta cifra tampoco debe confundirse con el número total de denuncias: mide inmuebles restituidos durante un periodo determinado. (Excélsior, 16 de enero de 2026)

La protección de una propiedad combina control documental, vigilancia registral y supervisión periódica del inmueble. Alexandro Medrano

Los expedientes prolongados muestran por qué la prevención documental resulta tan importante. Excélsior documentó el caso de un condominio de la colonia San Rafael cuyos propietarios sostuvieron una batalla de más de dos décadas. En febrero de 2026, un juzgado federal ordenó la devolución del inmueble, invadido desde 2004. El caso ilustra que obtener una resolución favorable y lograr su cumplimiento pueden ser etapas diferentes. (Excélsior, 17 de marzo de 2026)

Conservar escrituras, contratos, comprobantes de pago y antecedentes de ocupación permite reconstruir la historia del bien. También es necesario que sucesiones, arrendamientos y poderes notariales estén debidamente formalizados. Los acuerdos exclusivamente verbales pueden dificultar la identificación de quién estaba autorizado para usar el inmueble y bajo qué condiciones.

La desocupación prolongada, las sucesiones pendientes y la administración informal pueden aumentar la exposición de una propiedad. Alexandro Medrano

La respuesta legislativa también ha comenzado a reconocer formas más sofisticadas de comisión. En noviembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que incorporaron expresamente la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad entre los medios relacionados con el despojo, además de elevar sanciones y contemplar supuestos de mayor vulnerabilidad. La regulación concreta, sin embargo, cambia entre entidades federativas. (Congreso de la Ciudad de México)

Ante una posible irregularidad, la reacción debe orientarse a preservar pruebas y evitar que el conflicto escale. Fotografías, comunicaciones, contratos, certificados registrales, recibos y constancias de ocupación pueden ayudar a establecer una cronología. La estrategia específica debe ser definida por la autoridad competente y, cuando sea posible, con asesoría jurídica en la entidad donde se encuentra el inmueble.

Ante un posible despojo, se recomienda evitar la confrontación, documentar los hechos y acudir a la autoridad competente. Alexandro Medrano

El despojo no concluye necesariamente cuando una persona acredita ser propietaria ni comienza únicamente cuando alguien fuerza una cerradura. Puede desarrollarse como una disputa material, documental y procesal. Por eso, la defensa más sólida combina documentos actualizados, vigilancia sobre la situación registral y una intervención institucional temprana.

NOTA METODOLÓGICA

Las cifras citadas corresponden a la Ciudad de México y miden conceptos distintos: carpetas de investigación e inmuebles restituidos. No constituyen una estimación nacional ni equivalen, por sí mismas, a sentencias condenatorias.