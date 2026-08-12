Inauguran tienda SUPERISSSTE en la colonia Doctores de la Ciudad de México

Con una inversión de 4.3 millones de pesos y una oferta inicial de 2 mil 273 productos a precios accesibles, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y la directora de Tiendas SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, encabezaron la inauguración de una nueva sucursal en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

La unidad cuenta con perecederos como carne, frutas y verduras, además de diversos servicios orientados al abasto popular. Durante el acto de apertura, las autoridades detallaron que la cadena llegó a contar con 375 sucursales.

Sin embargo, derivado del cierre paulatino registrado durante el periodo neoliberal, la red se redujo a únicamente 39 puntos de venta al inicio de la actual administración. Como parte del rescate institucional en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se proyecta expandir la presencia comercial en puntos estratégicos, abriendo tiendas en cada nuevo hospital o unidad habitacional que edifique el FOVISSSTE.

En su intervención, Martí Batres Guadarrama destacó la proyección de la red comercial: “Se van a ir multiplicando. Ya están proyectadas tácitamente varias tiendas, porque donde se abra un hospital, habrá tienda de SUPERISSSTE; donde se abra unidad habitacional, habrá tienda de SUPERISSSTE”.

El titular del organismo añadió que en estas sucursales la ciudadanía encontrará la canasta básica más económica, además de marcas totalmente mexicanas y libros editados por el Fondo de Cultura Económica.

Por su parte, la directora de la red comercial, Dunia Ludlow Deloya, resaltó las obras de rehabilitación en la infraestructura, la integración de más de mil 500 nuevos productos y las alianzas estratégicas con organismos como Fonacot, Leche para el Bienestar y FOVISSSTE.

Asimismo, detalló beneficios como el 10 por ciento de descuento al pagar con la Tarjeta del Bienestar en artículos participantes. La funcionaria enfatizó que “no se trata solamente de pintar paredes o cambiar pisos, transformar significa devolverle vida a una institución y ponerla nuevamente al servicio de la gente”.

Finalmente, el subdirector de Aseguramiento de la Salud, Elí Evangelista Martínez, reafirmó el valor de la recuperación de los espacios públicos para el consumo social, señalando que el rescate del organismo demuestra cómo las instituciones del Estado pueden renovarse para operar con calidad, calidez y trato digno en beneficio directo de la población. La nueva tienda se ubica en Dr. Pascua número 35 y mantendrá un horario de atención de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas.