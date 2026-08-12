Anaqueles de supermercado colapsan sobre clientes en Álvaro Obregón

Tres personas que realizaban sus compras dentro de un supermercado, ubicada en el cruce de las calles Faisán y Camino Real a Toluca, en la colonia Bella Vista de la alcaldía Álvaro Obregón, quedaron atrapadas debajo de la mercancía luego de que varios anaqueles se vencieran y cayeran en uno de los pasillos del establecimiento.

Ante la emergencia, personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón acudió al lugar y, en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, realizó las labores de rescate para liberar a las tres personas que quedaron debajo de los productos.

Tras ser rescatadas, se informó que una de ellas presentó lesiones, por lo que recibió atención por parte de los servicios de emergencia, posteriormente fue trasladada a un hospital particular para recibir atención médica especializada.

Los encargados de la tienda activaron el seguro correspondiente para cubrir los gastos derivados de la atención de la persona lesionada. En el lugar también se llevaron a cabo labores de revisión y evaluación de las condiciones de seguridad del establecimiento, particularmente de los anaqueles que sostienen la mercancía en los diferentes pasillos.

Autoridades de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizarán las investigaciones y verificaciones correspondientes para determinar las causas por las que los anaqueles se vencieron y cayeron sobre los clientes.

Las autoridades determinarán si existieron condiciones de riesgo, fallas en la instalación o algún otro factor que pudiera haber provocado el accidente dentro de la tienda.