¿Cuál es el estado de salud de la tigresa rescatada en Iztapalapa?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), confirmó que la tigresa de bengala blanca, rescatada la tarde del martes en la alcaldía Iztapalapa, se encuentra en condiciones regulares de salud.

Después del rescate de la tigresa, fue valorada por médicos veterinarios de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes determinaron que se encuentra en regulares condiciones físicas. Asimismo, se detalló que no presenta patologías significativas que puedan poner en riesgo su vida.

Las autoridades capitalinas confirmaron que permanecerá en las instalaciones ubicadas en Xochimilco, para posteriormente coordinarse con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que será la encargada de determinar el destino final de este felino.

Foto: SSC

El tigre blanco albino es una especie considerada en peligro de extinción. Asimismo, al ser de carácter silvestre tampoco puede calificarse como una mascota, por lo que la dependencia federal buscará el destino para que pueda seguir su desarrollo.

Asimismo, el personal de la Brigada de Vigilancia Animal hizo un llamado a la población para no adquirir este tipo de especies, ya que los animales silvestres no pueden permanecer en los hogares.