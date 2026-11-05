Despojan a mujer de su casa en Iztapalapa, ahora pasarán 8 años en la cárcel

Una mujer que estaba al cuidado de una casa en Iztapalapa terminó siendo víctima cuando un grupo de personas irrumpió en el lugar, la sujetaron del cuello y la amenazaron con una pistola para obligarla a salir. Todo, al parecer para apoderarse del inmueble.

El caso ocurrió el 24 de mayo de 2021, ahora más de cinco años después, dos de los involucrados recibieron una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de despojo agravado.

Se trata de René “N” y Francisca “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llegaron a la propiedad acompañados de otras 15 personas.

Según la investigación, entraron al inmueble y comenzaron a intimidar a la mujer que se encontraba cuidándolo. En medio de las amenazas, la tomaron del cuello y le mostraron un arma de fuego para obligarla a abandonar el domicilio.

Una vez que consiguieron sacarla, también le cerraron el paso al hombre que tenía la posesión de la propiedad, impidiéndole regresar a la casa. Tras lo sucedido, las personas afectadas presentaron una denuncia y comenzó una investigación para esclarecer cómo habían ocurrido los hechos.

La Fiscalía capitalina reunió las declaraciones de las víctimas y de varios testigos, además de realizar estudios periciales en psicología y cerrajería. Policías de Investigación también acudieron al inmueble para revisar las condiciones del lugar y buscar evidencias.

Con las pruebas reunidas, el caso llegó al juzgado y el 5 de mayo de 2022 René y Francisca fueron vinculados a proceso por despojo agravado. Desde entonces quedaron bajo prisión preventiva.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas con las que logró acreditar la responsabilidad de ambos acusados. El juez determinó imponerles ocho años de prisión a cada uno, además de una multa individual de 53 mil 572 pesos.

La autoridad judicial también ordenó que el inmueble sea devuelto a una de las víctimas, para que pueda recuperar la posesión de la propiedad de la que fue despojada.

Además, los responsables deberán pagar 36 mil 686 pesos por concepto de daño moral a otra de las personas afectadas.