Liberan a tres detenidos por agresión a policías durante operativo 

Tres de los siete hombres detenidos, por presuntamente agredir a policías de tránsito y a un guardia de seguridad privada durante un operativo de recuperación del espacio público en el Centro Histórico, quedaron en libertad luego de que una autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para establecer su inocencia.

Se trata de Erick N, Luis N y Óscar N, quienes enfrentaban imputaciones por los delitos de resistencia de particulares y homicidio calificado en grado de tentativa.

En la resolución judicial se determinó que era procedente el sobreseimiento parcial por ambos delitos, debido a que, de acuerdo con lo establecido por la autoridad, quedó claramente acreditada la inocencia de los imputados, por lo que se ordenó su libertad.

Los tres hombres habían sido detenidos junto con otras cuatro personas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras una riña registrada en el cruce de las calles Madero y Motolinia, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la SSC, Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico realizaban un operativo para retirar motocicletas estacionadas en la vía pública y recuperar espacios para los peatones.

De acuerdo con el reporte policial, durante las acciones varios hombres agredieron físicamente a dos policías de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada que acudió en su auxilio.

La agresión fue detectada por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, quienes alertaron a los uniformados para que intervinieran.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los lesionados y dos de ellos fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Tras la detención, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, aseguró que las agresiones no frenarían los trabajos de recuperación del espacio público en el primer cuadro de la ciudad.