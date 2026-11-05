Vecinos denuncian nuevo intento de despojo en la colonia Del Valle

Vecinos de la colonia Del Valle denunciaron un nuevo intento de despojo en la zona la noche de este jueves, los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Amores 1015 B de dicha colonia de la alcaldía Benito Juárez.

A través de grupos de WhatsApp, los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades, por lo que al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Este diario consultó a los vecinos de la Colonia del Valle, quienes pudieron confirmar que se detuvieron a tres personas, una mujer y dos hombres, los cuales fueron trasladados en patrullas de la dependencia capitalina.

Este nuevo intento de despojo se da en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Foto: Especial

Más tarde, en sus redes sociales, Adriana González Camarena, una de las vecinas afectadas y nieta del artista mexicano Jorge González Camarena, publicó en medios sociales el caso.

Compartió un par de videos en los que se observa a los presuntos invasores, mientras son trasladados en una patrulla del sector del Valle de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Queridos vecinos, aquí se llevan a la persona, tomemos bien las placas, esperemos que esta unidad sí haga lo suyo, ahí va la persona y se supone que la llevan a la Fidampu. Ahorita vamos a dar parte a la fiscal para que sí haga su trabajo", se escucha en el material compartido.

Este nuevo intento de despojo se da en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), sobre los casos de este delito que se han registrado en la colonia, cabe destacar que al momento se han podido restituir dos de los inmuebles afectados en esta zona.