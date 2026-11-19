A plena luz del día y sin importarle que por la zona pasan mujeres, niños y familias, un hombre fue captado cuando presuntamente realizaba actos de exhibicionismo en calles de la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

Todo ocurrió ayer miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 14:30 horas, cuando el sujeto al parecer bajó de su vehículo y, en lugar de seguir su camino, se colocó detrás de un árbol, donde comenzó a tocarse sus partes íntimas en plena vía pública.

El momento quedó grabado en video y fue denunciado por una persona en redes que pidió mayor vigilancia en la zona, pues aseguró que a esa hora hay bastante movimiento de vecinos, entre ellos mujeres y menores de edad.

El presunto exhibicionista Especial

El hombre viste playera blanca y bermuda color caqui, el caso provocó preocupación entre los habitantes, quienes consideran que este tipo de conductas no deben pasar inadvertidas, especialmente en lugares donde diariamente caminan familias y estudiantes.

Solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Contacto del Secretario, para reforzar los recorridos de vigilancia y atender la denuncia.

También pidieron que, si alguien reconoce al hombre, proporcione la información a las autoridades correspondientes para que se investigue lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia formal o si las autoridades ya identificaron al sujeto que aparece en la grabación.