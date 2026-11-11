Se desata zafarrancho por plan de ordenación; pleito en Utopía Elena Poniatowska

La consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) realizada en la Utopía Elena Poniatowska, en la alcaldía Coyoacán, devino en un zafarrancho con empujones y jaloneos entre asistentes, del cual diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena se responsabilizaron mutuamente.

Los legisladores morenistas Gerardo Villanueva y Roberto Castillo acusaron al diputado panista Ricardo Rubio de irrumpir con violencia en el recinto.

Castillo reprobó lo que calificó como “golpeteo político y físico impulsado por legisladores de Acción Nacional, quienes apuestan por el pánico, las mentiras y la agresión ante la falta de argumentos”.

El diputado Castillo sostuvo en conferencia que “el equipo del diputado Rubio, liderado por su suplente, Daniel Jarero, irrumpió (en el lugar del foro) con lonas y consignas basadas en mentiras sobre un falso predialazo, lo que derivó en empujones y jaloneos que lesionaron a mujeres y personas de la tercera edad, situación que obligó a Protección Civil a posponer el foro para proteger a los asistentes”.

En contraste, Rubio rechazó los señalamientos mediante un comunicado y deslindó a su equipo de los actos de confrontación.

Durante la sesión de consulta no tomé la palabra ni alenté a nadie a protestar: condeno los golpes, arañazos y jalones de cabello denunciados por los asistentes, quienes señalaron a personas presuntamente vinculadas con el gobierno capitalino y con el diputado Gerardo Villanueva”, afirmó el legislador.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, aseveró que más de la mitad de los vecinos interesados en participar quedaron excluidos del inmueble.

El coordinador indicó que existen fotos y videos “que documentan estas restricciones que también ocurrieron en Tláhuac”.