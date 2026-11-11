Jóvenes son golpeados por presuntos estudiantes del CCH Vallejo

Dos jóvenes de 16 y 17 años fueron agredidos físicamente por un grupo de estudiantes, presuntamente del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en el cruce de Eje Central y la calle López Valverde, en la colonia Magdalena de las Salinas.

Los primeros informes señalan que los dos jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzaron a ser golpeados por un grupo de estudiantes. Ante la agresión, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron a uno de los adolescentes, de 16 años, como poli contundido, mientras que el segundo, de 17 años, presentaba una lesión en la cabeza y múltiples contusiones.

Alumnos en la reanudación de clases en el CCH Vallejo, en la Ciudad de México.

Debido a las lesiones, ambos fueron trasladados por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital para recibir atención especializada.

Tras la agresión, elementos de la SSC permanecieron en la zona para evitar nuevos actos de violencia y garantizar la seguridad.