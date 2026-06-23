¡Cuidado! Gusano barrenador llega a 10 alcaldías de la CDMX; hay 18 casos

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) se expande por la Ciudad de México, donde ya se tienen 18 casos acumulados en 10 de las 16 alcaldías, en el periodo comprendido del 26 de abril al 22 de junio de 2026.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los casos en la Ciudad de México se registraron en Tlalpan (5), Xochimilco (4), Milpa Alta (2), Álvaro Obregón (1), Benito Juárez (1), Coyoacán (1), Iztapalapa (1), Miguel Hidalgo (1), Tláhuac (1) y Venustiano Carranza (1).

La miasis por gusano barrenador del ganado en la alcaldía Tlalpan se confirmó en tres perros y dos humanos; en la alcaldía Xochimilco, en cuatro caninos; en la alcaldía Milpa Alta, en una vaca y un borrego; en la alcaldía Álvaro Obregón, en un perro; en la alcaldía Benito Juárez, en un canino; en la alcaldía Coyoacán, en un perro; en la alcaldía Iztapalapa, en un canino; en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un perro; en la alcaldía Tláhuac, en un canino, y en la alcaldía Venustiano Carranza, en un humano.

Según el reporte del Senasica, correspondiente a la Semana Epidemiológica número 25, en todo el territorio nacional hay actualmente mil 810 casos activos en 27 entidades federativas, incluidos ocho de la Ciudad de México, específicamente en Xochimilco (2), Benito Juárez (1), Iztapalapa (1), Miguel Hidalgo (1), Milpa Alta (1), Tláhuac (1) y Venustiano Carranza (1).

Los demás estados con casos activos de gusano barrenador del ganado son: Puebla (184), Veracruz (167), Oaxaca (153), San Luis Potosí (149), Chiapas (138), Hidalgo (137), Tamaulipas (117), Jalisco (106), Nuevo León (89), Quintana Roo (86), Yucatán (69), Querétaro (58), Guerrero (51), Guanajuato (47), Michoacán (47), Morelos (33), Zacatecas (32), Colima (27), Nayarit (27), Campeche (20), Aguascalientes (17), Tabasco (17), Estado de México (13), Coahuila (10), Durango (4) y Tlaxcala (4).

¡Prevenir es proteger!

Ante la aparición de más casos de gusano barrenador del ganado, el Congreso de la Ciudad de México intensificó en los últimos días su campaña de información y prevención para evitar la propagación del parásito, sobre todo en el suelo de conservación, donde hay animales de granja y de traspatio en riesgo, como vacas, caballos, cerdos, borregos y gallinas.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, Judith Vanegas Tapia, aprovechó una jornada gratuita de esterilización masiva para perros y gatos, realizada el fin de semana en Santa Ana Tlacotenco, uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta, para entregar trípticos y colocar carteles con información precisa sobre cómo actuar cuando exista sospecha de que los animales tienen heridas frescas con gusanera.

“¡Fíjense, ya hay casos detectados hasta en Benito Juárez!, entonces tenemos que tener mucho cuidado en toda la ciudad, pero sobre todo en las alcaldías donde existen animales de traspatio”, alertó.

Frente a dueños de mascotas y vecinos, la diputada local, también integrante de la Comisión de Bienestar Animal, ofreció el servicio de médicos veterinarios para atender miasis por gusano barrenador del ganado, al tiempo que difundió los teléfonos de las autoridades sanitarias, donde se pueden reportar posibles casos de la plaga: 800 751 2100 y WhatsApp 55 39 9644 62.

“Hay una mosca que deposita sus huevecillos en las heridas de los animales y empiezan a salir larvas; tenemos que estar muy atentos con nuestras mascotas, sobre todo ahora que ya se reportan dos casos en Milpa Alta, en una vaca y un borrego”, indicó.

Puntualizó que, para evitar contratiempos, es necesario revisar diariamente a los animales, limpiar y atender de inmediato cualquier herida, y acudir al médico veterinario ante cualquier signo de infección o presencia de larvas en las lesiones.

Judith Vanegas Tapia destacó que los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México, de todos los grupos parlamentarios, se sumaron a esta campaña de prevención del gusano barrenador del ganado a través de sus módulos de atención ciudadana, donde distribuyen información para estar alertas ante el avance del parásito.

Anunció que las jornadas de esterilización masiva canina y felina “Yolopilli”, “Cuidar es Amar”, se realizarán cada 15 días, en lugar de cada mes, con recursos propios, con el fin de hacer revisiones minuciosas a los animales y actuar de inmediato ante cualquier caso sospechoso.