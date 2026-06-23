Cuajimalpa presenta a las “Dianas”, mujeres policías que apoyarán en  movilidad

La alcaldía de Cuajimalpa inició la “Estrategia Movilidad con Orden” con la puesta en marcha del agrupamiento de infraccionadoras de tránsito “Dianas”, integrado por 10 mujeres capacitadas para aplicar el Reglamento de Tránsito y apoyar el ordenamiento de calles, avenidas y zonas con alta carga vehicular.

Durante la presentación, el alcalde Carlos Orvañanos informó que el programa forma parte de un plan piloto coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Control de Tránsito, en siete alcaldías, incluida Cuajimalpa.

Indicó que la estrategia no tiene fines recaudatorios, pues los recursos por infracciones no ingresarán a la alcaldía, sino al Gobierno capitalino.

“No es un tema recaudatorio, es un tema de poner orden en Cuajimalpa”, sostuvo.

Afirmó que la demarcación enfrenta un reto histórico en materia de movilidad, derivado del crecimiento desordenado permitido en años pasados y de la ausencia de elementos con facultades para aplicar infracciones.

La estrategia también contempla acciones para ordenar banquetas, vía pública, bases de taxis, rutas de transporte y puntos conflictivos de circulación, además de obras menores para mejorar la movilidad.

Las “Dianas” recibieron capacitación durante varias semanas y, en una primera etapa, trabajarán con acompañamiento de personal de tránsito del Gobierno capitalino.