Coyoacán suma nuevos policías de tránsito para sancionar infracciones viales

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar anunció la incorporación de nueve elementos de seguridad autorizados para levantar infracciones de tránsito en la demarcación, como parte de una estrategia coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México para recuperar el espacio público y garantizar una movilidad segura.

El mandatario local destacó que esta medida busca atender de manera inmediata las demandas vecinales sobre vialidad.

“Nosotros estamos del lado de las y los vecinos, por ello seguimos trabajando en la recuperación del espacio público, porque todas y todos tienen derecho a un entorno seguro, ágil, moderno y amable, donde puedan transitar a pie, en bici, moto o automóvil con la certeza de que su integridad está siempre a salvo”, afirmó el alcalde.

Acompañado por representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la Directora General de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, Gutiérrez Aguilar agradeció el respaldo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, para llevar a cabo esta "territorialización" de las acciones de tránsito.

Esta acción se concreta tras la publicación de un acuerdo en la Gaceta Oficial de la CDMX, el cual otorga la facultad de imponer multas a elementos de la Policía Auxiliar —asignados a la alcaldía— y de la Policía Bancaria e Industrial. Anteriormente, esta labor correspondía de manera exclusiva a la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Las autoridades informaron que los nueve agentes ya cuentan con uniformes perfectamente identificables y el equipo tecnológico necesario para ejercer sus funciones. Este personal operará de forma aleatoria en toda la demarcación, enfocándose en resolver de manera pronta las denuncias ciudadanas de obstrucción vial e invasión de áreas comunes.