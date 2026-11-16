El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, anunció la creación de senderos ecológicos para conectar a los pueblos originarios y la realización de la Feria Internacional del Libro de La Mexicana en 2027, como parte de los nuevos proyectos de su administración.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, realizado en la explanada de la Alcaldía, presentó el proyecto Camino de la Paz, que contempla un recorrido de 12 puntos para conectar a las comunidades originarias con el centro de Cuajimalpa.

“El Camino de la Paz va a unir mediante senderos ecológicos a todos nuestros pueblos originarios y los va a unir con el centro de Cuajimalpa en senderos de reflexión, de unidad familiar y de cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Carlos Orvañanos explicó que la iniciativa busca promover la convivencia entre las comunidades, preservar sus tradiciones y fomentar el conocimiento de los bosques y espacios naturales de la demarcación, en coordinación con el Decanato de Cuajimalpa.

En materia cultural, anunció que durante 2027 se realizará la Feria Internacional del Libro de La Mexicana, luego de la primera Feria del Libro de Cuajimalpa, que reunió a lectores, editoriales y familias durante tres jornadas.

El próximo año tendremos aquí en Cuajimalpa, en La Mexicana, la feria del libro más importante de la ciudad”, adelantó.

El alcalde también anunció que reforzará la videovigilancia y los operativos de tolerancia cero contra vehículos particulares y unidades del transporte público que obstruyan calles y banquetas.

En su balance de gobierno, destacó la instalación de 59 tótems de videovigilancia, la renovación de 11 mil 162 luminarias y la rehabilitación de más de 140 mil metros cuadrados de vialidades.

Asimismo, informó que la Tarjeta Madre mantiene una cobertura de 5 mil 500 mujeres, mientras que los programas de apoyo a emprendedores beneficiaron a 625 personas y las Ferias del Empleo ofertaron 3 mil 235 vacantes.

Carlos Orvañanos sostuvo que durante su tercer año buscará dar continuidad a las obras y programas iniciados desde 2024, además de impulsar los nuevos proyectos anunciados.

“Lo que hoy estamos haciendo juntos por esta alcaldía no se puede quedar a la mitad”, expresó.