Piden mecanismos de seguridad para motos

Todas las motocicletas deberían contar con mecanismos de seguridad como frenos antibloqueo (ABS) y sistemas inteligentes de control de velocidad, consideró Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular del Poder del Consumidor.

Estos mecanismos ayudarían a prevenir siniestros viales por derrapes y conductores intrépidos que exceden los límites de velocidad.

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Consideró que las medidas preventivas para reducir el número de muertos y lesionados por siniestros viales en motocicletas se deben acompañar con la aplicación irrestricta del Reglamento de Tránsito.

“Sabemos que hay dispositivos específicos que sería importantísimo que lo tuvieran todas las motos. Yo agregaría dos, el primero que es fundamental que se debería de incluir para todas las motos son los frenos antibloqueo, los ABS, y el asistente inteligente de velocidad por la gran cantidad de conductores temerarios en la motocicleta.

En 2021 existían 156 automóviles y motocicletas por cada unidad de transporte público. Jonás López

"Eso sin duda se debería de regular o, al menos, que se aplicara irrestrictamente el Reglamento de Tránsito", señaló.

Excélsior publicó este martes que la mayoría de las víctimas mortales y lesionadas en siniestros viales en la Ciudad de México durante el primer semestre de 2026 fueron usuarios de motocicletas.

En el caso de las víctimas mortales, de las 216 registradas en este lapso, 123 fueron conductores o pasajeros de motocicletas, es decir, casi el 57 por ciento.

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Pitichi Rivadeneyra, coordinadora nacional de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja Mexicana, alertó sobre la crisis de siniestros viales en motocicletas, la cual sigue aumentando y dio a conocer que actualmente en el hospital de la institución ubicado en Polanco el 65 por ciento de los internados son motociclistas.

Y llamó a los motociclistas y a las empresas con flotillas a que, sin necesidad de existan regulaciones y normas, realicen las medidas preventivas para evitar siniestros viales como son el respeto a los límites de velocidad, el uso de casco y todo el equipo de protección personal.

"En la Cruz Roja Mexicana el llamado que hacemos es a que no necesitemos estar obligados para hacer lo que ya sabemos que es bueno y que salva vidas. En el tema de, por ejemplo, las motos promovemos que las flotillas de motocicletas cuenten con este elemento los frenos ABS y que no nada más cuenten con este elemento, sino que también los conductores de este tipo de vehículos estén completamente equipados", dijo.