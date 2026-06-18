CNTE, protestas, Fan Fest y más 'ahorcarán' HOY vialidades en CDMX

Este jueves 18 de junio, la selección mexicana volverá a salir a la cancha y miles de aficionados ya se preparan para acudir a alguno de los varios Fan Fest que se han instalado en la Ciudad de México, además de la fiesta futbolera se esperan movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de varios grupos, aquí te damos las 11 manifestaciones de hoy y los 15 eventos masivos.

MANIFESTACIONES

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegan relevos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Centro Histórico.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se movilizará durante el día, será en un lugar por definir dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Mantendrán actividades relacionadas con sus demandas laborales, salariales y de pensiones.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

9:00 horas, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen la liberación de un activista detenido en la Zona Rosa.

Alternativas viales: Dr. Río de la Loza, Eje 2 Sur Doctor Olvera, Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier.

Colectivo en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

10:00 horas, Fundación Casa del Poeta, Álvaro Obregón 73, colonia Roma Norte.

Vías alternas: Avenida Chapultepec, Insurgentes Sur, Monterrey y Cuauhtémoc.

Laboratorio 4:20.

12:00 horas, Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, Florencia y Circuito Interior.

Movimiento Cannabico cierra Insurgentes y Paseo de la Reforma

Ecos de Esperanza

12:30 horas, UAM Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud. Vías alternas: Periférico Sur, Canal de Miramontes, División del Norte y Acoxpa.

Libres y Combativas MX.

13:00 horas, oficinas de la SEP, Donceles 100, Centro Histórico. Alternativas viales: Eje Central, República de Venezuela, Izazaga y José María Pino Suárez.

Colectivo "Lleca Escuchando la Calle"

14:00 horas, Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Por dónde avanzar: Paseo de la Reforma, Bucareli, Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Fundación Freedom Souls Kids & Paws

14:00 horas, Escuela Superior de Medicina del IPN, Casco de Santo Tomás. Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida de los Maestros, México-Tacuba y Marina Nacional.

Colectivos de Familias Buscadoras

17:00 horas, Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma. Vías alternas: Circuito Interior, Chapultepec, Río San Joaquín y Avenida Constituyentes.

Colectivos de Buscadoras Alejandro Aguilar

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

17:00 horas, Ángel de la Independencia. Por dónde avanzar: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río Lerma y James Sullivan.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

17:30 horas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco. Alternativas viales: Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Circuito Interior.

EVENTOS MASIVOS

Rush Fifty Something. 20:00 horas, en el Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco.

W Sound Westcol. 21:00 horas, en el Pepsi Center WTC, alcaldía Benito Juárez.

Celebraciones Copa Mundial 2026 “Conciertos de Música Vernácula”. Durante el día, en el Ángel de la Independencia.

Celebraciones Copa Mundial 2026. Durante el día, en la Glorieta de Bosques, alcaldía Miguel Hidalgo.

Futlán, Tierra de Fútbol. Durante el día, en Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo.

Gigantes del Fútbol. Durante el día, en el corredor de Paseo de la Reforma.

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”. Durante el día, en el Palacio de Bellas Artes.

Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”. Desde las 05:00 horas, con actividades en el Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Reforma, Zona Rosa, Ángel de la Independencia, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y otros puntos turísticos.

Festival Campo Marte 26. Desde las 08:00 horas, en Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las puertas del FIFA Fan Fest del Zócalo abrirán desde las 8:30 de la mañana de este jueves, desde donde se podrá seguir el partido entre México y Corea del Sur. Foto: Cuartoscuro

FIFA Fan Festival. Desde las 08:30 horas, en el Zócalo Capitalino.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”. Desde las 10:00 horas, en el Monumento a la Madre.

Festivales Futboleros en la CDMX. Desde las 10:00 horas, en parques, deportivos y espacios públicos de las 16 alcaldías, con transmisión de partidos en pantallas gigantes.

Pasado el mediodía, la algarabía dominaba la plancha del Zócalo Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Jardín Elevado Tlallipan. 19:00 horas, en el Jardín Flotante Tlallipan, sobre Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito. Proyección de cortometrajes.

Peregrinación Ciclista del Municipio de Chiconcuac de Juárez. Desde las 07:00 horas, atravesando diversas vialidades de la Ciudad de México rumbo al Santuario del Señor de Chalma.

Corredores Turísticos. Desde las 06:00 horas, en diversos puntos turísticos de la capital como Zócalo, Reforma, Garibaldi, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Polanco, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.