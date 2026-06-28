Clara Brugada inaugura Utopía Centlalli; habrá una nueva cada semana

Al inaugurar la Utopía Centlalli, en La Magdalena Contreras, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que las inauguraciones de las Utopías ya no serán cada 15 días, sino cada semana.

“Ahora cada semana vamos a estar inaugurando Utopías. La próxima Utopía la vamos a inaugurar el próximo domingo en la mañana (...) las Utopías son la revolución del espacio público, se hace efectivo el derecho a la ciudad y es lo mejor del urbanismo social, porque brinda los servicios esenciales a la población que más lo necesita”, dijo Brugada.

Detalló que en la Utopía Centlalli hay un Centro de Cuidado Infantil “para cuidar con amor y con dignidad a los niños y niñas de 45 días de nacidos hasta seis años de edad, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Y el servicio va a ser gratuito para toda la población. Este es el Sistema Público de Cuidados. Y es la educación inicial”.

@ClaraBrugadaM

También hay una Casa de Adultas y Adultos Mayores “para todos aquellos quienes levantaron esta ciudad, esta ciudad con sacrificio y lucha. Esta ciudad democrática es producto de los hoy adultos y adultas mayores. Así que nuestro compromiso es con ellos y ellas”.

Antes de inaugurar la nueva Utopía, Brugada hizo un recorrido por las canchas, la alberca, el centro de lavado, los consultorios médicos y odontológicos, entre otros espacios.

Brugada destacó que la Utopía Centlalli forma parte de un nuevo modelo de ciudad y recordó que en la zona se construye la Línea 5 del Cablebús, además de que se realizan obras para garantizar el acceso al agua.

@ClaraBrugadaM

“Logramos que se dotara de más agua a 22 colonias de La Magdalena Contreras, incluidas estas (...) en este terreno ya empezó la obra del Cablebús, del transporte público, el mejor del mundo (...) es la línea de Cablebús más larga del mundo, con 15 kilómetros”, detalló.