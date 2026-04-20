Brugada: Se deben investigar de inmediato casos de desaparición

Después de que la familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, víctima de feminicidio, dio a conocer que en la Fiscalía de la Ciudad de México les pidieron dinero para agilizar la búsqueda, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que no se puede permitir “que haya impunidad, ni corrupción”.

Y afirmó que ante las denuncias de desaparición, las acciones de la autoridad deben ser inmediatas.

El caso de Edith Guadalupe, dijo la jefa de gobierno: “nos lleva también a nosotros como gobierno a tomar medidas para vigilar más de cerca toda la actuación que se tenga que hacer al respecto, para que cuando haya cualquier denuncia de cualquier persona desaparecida, de inmediato se actúe”.

“Todo lo que se tenga que hacer para que cumplan con su trabajo -en la fiscalía- (...) y lo que tenga que costar para garantizar que estas instituciones sean instituciones apegadas a la verdad, a la justicia, honestas, esa es nuestra tarea y vamos a insistir en eso. Vamos a revisar todo lo que sea necesario para garantizar que se cumplan”, detalló.

Y también habló de la fiscal Bertha Alcalde, “confío plenamente en ella, en que es una mujer honesta, comprometida con la justicia y que no lo digo por decir, sino que lo ha demostrado desde que entró”.

Y recordó que “tres personas fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. Me parece importante que se ponga ejemplo, pero en estos temas no podemos ni vamos a permitir alguna situación de estas”.

Brugada habló de que se están investigando las acusaciones de la familia de Edith Guadalupe, en el sentido de que a pesar de haber aportado la última ubicación de la joven les dijeron que debían esperar 72 horas y les pidieron dinero para agilizar la investigación.

“Sabemos que se está investigando, sabemos que se tiene que corroborar lo dicho por la familia, sin embargo, y lo digo claramente, no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esa manera”, expresó en conferencia.

Reproducir

JCS