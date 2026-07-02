CDMX tendrá 5 manifestaciones, lluvias y varios eventos masivos HOY

Este jueves 2 de julio la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalla que habrá al menos cinco manifestaciones y 13 eventos masivos, además se espera que sea un día “pasado por agua” pues habrá lluvias fuertes, que estarán acompañadas de actividad eléctrica y granizo. El amanecer es fresco y la temperatura máxima será de 23 grados.

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MANIFESTACIONES

Colectivo "Hasta Encontrarles" Ciudad de México

Desde temprano integrantes del colectivo se reunirán en la estación Portales del Metro y una hora después en Deportivo 18 de Marzo para salir rumbo a una nueva jornada de búsqueda en el Cerro del Guerrero. Se prevé mayor movimiento en ambas estaciones durante las primeras horas del día.

Familias que integran el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarles CDMX realizaron la instalación de un nuevo memorial con las fotografías de personas desaparecidas

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Eje Central, Eje 5 Norte, Montevideo y Avenida Insurgentes Norte.

Colectivo "Somos Ellas"

Al mediodía se manifestarán frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia en un caso de violencia sexual y una sanción ejemplar para el presunto responsable. La movilización será en el acceso principal del penal.

Reprograman audiencia en Reclusorio Oriente

Alternativas viales: Eje 5 Sur, Anillo Periférico Oriente, Avenida Tláhuac y Avenida Telecomunicaciones.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día mantendrán una mesa de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de su caravana en defensa de los derechos laborales. La actividad será permanente, aunque con afectaciones menores.

Alternativas viales: División del Norte, Universidad, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Mujeres Mazatecas del Comité de Mujeres Autodefensa de Eloxochitlán

A las 16:00 horas presentarán el libro Mujeres mazatecas por la libertad en la Casa Cultural Casa del Tiempo, en San Miguel Chapultepec. Se espera concentración de asistentes en la zona.

Alternativas viales: Constituyentes, Circuito Interior, Avenida Jalisco y Parque Lira.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

A partir de las 17:00 horas realizarán una reunión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Xoco, para manifestar su respaldo a madres buscadoras y comunidades indígenas. No se descarta la presencia de otros colectivos ni afectaciones viales en los alrededores.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, avenida México Coyoacán en la colonia Xoco alcaldía de Benito Juárez.

Alternativas viales: Río Churubusco, Universidad, División del Norte y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Gigantes del Fútbol

Continúa abierta la exposición temática instalada sobre Paseo de la Reforma, con una constante afluencia de visitantes durante todo el día.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Río San Joaquín y Avenida Hidalgo.

Futlán, Tierra de Fútbol

Las actividades siguen durante todo el día en Parque Aztlán, donde aficionados pueden disfrutar de experiencias relacionadas con el Mundial de Futbol.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las primeras horas continúan las grabaciones en el Zócalo, por lo que pueden presentarse cierres momentáneos y presencia de personal de producción en distintos puntos del Centro Histórico.

Alternativas viales: Fray Servando, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Siguen las actividades turísticas en diversos puntos de la ciudad, como Reforma, Bellas Artes, Garibaldi, Polanco, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otros. Se prevé movimiento constante de visitantes durante todo el día.

Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central, dependiendo de la zona.

Festival Campo Marte 26

Desde las 8:00 horas continúan las actividades relacionadas con el Mundial en Campo Marte, con alta afluencia de asistentes.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

El Monumento a la Madre mantiene actividades recreativas y culturales abiertas al público durante toda la jornada.

Alternativas viales: Insurgentes, Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Festivales Futboleros en la CDMX

En distintos parques, deportivos y espacios públicos continúan las transmisiones de los partidos del Mundial en pantallas gigantes, con reuniones de aficionados en varias alcaldías.

Alternativas viales: Utilizar Periférico, Circuito Interior, Viaducto o Eje Central, según la sede a la que se dirija.

FIFA Fan Festival

El Zócalo vuelve a recibir a miles de aficionados desde las 11:30 horas para disfrutar de los partidos, conciertos y actividades relacionadas con la Copa del Mundo. Se recomienda anticipar traslados hacia el Centro Histórico.

Alternativas viales: Fray Servando, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Disney On Ice

Habrá dos funciones, a las 16:00 y 19:30 horas, en el Auditorio Nacional. Como ocurre cada tarde, se espera fuerte afluencia de familias y carga vehicular en la zona de Polanco y Chapultepec antes y después de cada función.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

El Rey León

La puesta en escena inicia a las 20:00 horas en el Teatro Telcel, en Plaza Carso, donde se espera una importante llegada de visitantes durante la tarde-noche.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

Play Passion

A partir de las 12:00 horas, el Hipódromo de las Américas ofrece actividades y experiencias para los aficionados al futbol, por lo que habrá importante afluencia durante la tarde.

Alternativas viales: Periférico, Conscripto, Ejército Nacional y Avenida del Conscripto.

Lucha Libre Profesional "Mitos del Ring CMLL"

La función comienza a las 19:30 horas en la Arena México, donde se espera gran concentración de asistentes en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza, Eje Central y Avenida Chapultepec.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

La feria continúa durante todo el día con actividades familiares, comerciales y culturales en el kiosco del pueblo, generando importante movilidad en la zona.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, La Turba y Guillermo Prieto.