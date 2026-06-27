Capturan a integrantes de célula criminal con arma y marihuana

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron, en dos acciones, a tres hombres que pertenecerían a una célula criminal que opera en la zona centro de la capital del país, a los que se les aseguró un arma de fuego y kilo y medio de marihuana.

La primera captura ocurrió cuando los policías de la SSC, que implementaban patrullajes para combatir la incidencia delictiva, cuando detectaron que en la calle Florida y el eje Uno Norte, de la colonia Morelos, a un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta negra, quien llevaba en la mano un arma de fuego corta.

De inmediato lo interceptaron y realizaron una revisión de seguridad. Resultado de lo anterior, aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con 16 cartuchos útiles y dos paquetes que cada uno contenía aproximadamente un kilogramo de una hierba verde parecida a la marihuana”.

Foto: SSC

La segunda captura tuvo lugar en el cruce de las calles Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y República de Chile, de la colonia Centro, en ese sitio los agentes de la SSC observaron a dos hombres que intercambiaban varias bolsitas con aparentes narcóticos.

Los hombres, que notaron a presencia de los policías, emprendieron la huida; sin embargo, pocos metros adelante fueron detenidos, a dichos sujetos les aseguraron dos bolsas con aproximadamente 500 gramos de una hierba verde y seca similar a la marihuana.

Foto: SSC

En ambos casos, se les realizaron revisiones de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, los hombres de 28, 24 y 21 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”.

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los tres detenidos al parecer son integrantes de una célula delictiva, generadora de violencia que opera en la zona centro de la capital.