Buscan cambio de uso de suelo en predios de la Nápoles, CDMX

Tres predios, dos en la alcaldía Benito Juárez y otro en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, están en proceso de cambio de uso de suelo para construir un centro de capacitación de tres niveles y un edificio de máximo 10 niveles, respectivamente.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial tres avisos donde informó sobre la iniciativa ciudadana para el cambio de uso de suelo.

El Congreso de la Ciudad de México

Centro de Formación, Investigación y Capacitación

Dos avisos son para la intención de cambiar el uso de suelo para los predios Avenida del Parque 91 y 93, colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, para permitir tres niveles y construir el Centro de Formación, Investigación y Capacitación de la empresa ICA.

El tercer aviso es sobre la intención de cambiar el uso de suelo del predio Marina Nacional 62, colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo, para permitir hasta 10 niveles de construcción y 12 viviendas.

Trabajadores de la construcción. Cuartoscuro: Pedro Anza

Llaman a ciudadanos a expresar su opinión

"Atendiendo al derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a las iniciativas y dirigirlas al presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, y toda vez que dicho consejo no se encuentra constituido, se deberán de dirigir al presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso", indican.