Explota olla exprés en local de comida en la Cuauhtémoc; un lesionado

La explosión de una olla exprés dejó como saldo una persona lesionada que tuvo que ser atendida por paramédicos y luego trasladada al hospital.

El siniestro ocurrió en un local de comida ubicado en la Calzada San Simón en la colonia San Simón Ticuman de la alcaldía Cuauhtémoc, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Se suscitó una explosión de una olla exprés en un local de comida, resultando una persona lesionada trasladada al hospital por paramédicos", reportaron los vulcanos.

La explosión de la olla exprés provocó que la tapa quedara incrustada en el plafón del local, de acuerdo con las imágenes difundidas por los bomberos.

Peligros de una olla exprés

Explosión de olla exprés. Especial

Los principales peligros de una olla exprés (olla de presión) son estos:

Explosión o estallido por exceso de presión

Puede ocurrir si la válvula está tapada, si se llena de más o si no se cierra bien la tapa.

El riesgo aumenta si se deja sin supervisión.

Quemaduras por vapor

El vapor sale a alta temperatura y puede causar quemaduras graves al acercar la cara o las manos.

También pasa al abrir la olla sin liberar toda la presión.

Quemaduras por líquidos calientes

Si se abre cuando aún tiene presión, el contenido puede “salir disparado”.

Sopas, frijoles, caldos o salsas pueden salpicar con fuerza.

Tapa mal colocada o sello dañado

Si el empaque (hule) está viejo, roto o mal acomodado, puede haber fugas de vapor o fallas al cerrar.

Válvula obstruida

Comida espesa (frijoles, avena, arroz, mole) puede tapar la salida de vapor y provocar acumulación peligrosa de presión.

Llenado excesivo

Si se llena más de lo recomendado, el líquido puede bloquear la válvula y aumentar el riesgo de accidente.

Manipulación insegura

Moverla con presión, golpearla o intentar forzar la tapa puede provocar accidentes.

¿Cómo usarla de forma segura?

Explosión de olla exprés. Especial

Revisa antes de usarla: que el empaque (hule) esté bien puesto, sin grietas, y que la válvula no esté tapada.

No la llenes de más: máximo 2/3 de su capacidad; si es comida que espuma (frijoles, arroz, avena), solo 1/2.

Usa suficiente líquido: siempre debe llevar agua o caldo para generar vapor (nunca la uses “en seco”).



Cierra bien la tapa: asegúrate de que quede completamente asegurada antes de prender la estufa.

Fuego moderado: cuando empiece a salir vapor o a “sonar”, baja a fuego medio-bajo para mantener presión estable.

No la dejes sola: vigílala mientras está trabajando.

No la abras con presión: apaga y espera a que baje la presión; libera el vapor con cuidado y lejos de la cara.

Al abrir, hazlo de lado: abre la tapa apuntando el vapor hacia el lado contrario a ti.

Limpia después: lava válvula y tapa para que no se obstruyan en el siguiente uso.

*mvg*