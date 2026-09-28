Busca Partido Verde garantizar recursos para bienestar animal en las 16 alcaldías

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar la Ley Orgánica de Alcaldías, para garantizar que las 16 demarcaciones destinen de forma permanente al menos el dos por ciento de su presupuesto anual a programas de bienestar y protección animal.

La propuesta, impulsada por la bancada ecologista y respaldada por su líder capitalino, Jesús Sesma Suárez, tiene como objetivo solucionar la falta de recursos económicos que actualmente limita los servicios de esterilización, vacunación, rescate, adopción responsable y atención veterinaria pública en la metrópoli.

De acuerdo con Sesma Suárez, garantizar una partida presupuestal fija y constante permitirá ampliar la cobertura de las campañas sanitarias y sostener la infraestructura de atención tanto para animales de compañía como para aquellos en situación de calle o abandono.

El bienestar animal requiere compromiso, pero también recursos. Si queremos políticas públicas efectivas, debemos asegurar que las alcaldías cuenten con el presupuesto necesario para atender esta responsabilidad de forma constante”, subrayó el dirigente capitalino.

Asimismo, la representación ecologista destacó que un financiamiento etiquetado para este rubro incidirá de manera directa en la disminución de la sobrepoblación canina y felina en la vía pública, previniendo riesgos de salud urbana y promoviendo una cultura de convivencia responsable entre la ciudadanía.

Con esta reforma, la bancada del PVEM en el Poder Legislativo local busca institucionalizar el cuidado de los seres sintientes en el marco presupuestal de la Ciudad de México, asegurando que las acciones de protección no dependan de voluntades políticas ni de ajustes financieros temporales en las demarcaciones.