La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 12 mil 883 instrumentos jurídicos, entre escrituras y testamentos, en las 16 alcaldías, como parte de la jornada Legado con Amor 2026.

En materia patrimonial, la titular del Ejecutivo local destacó que los testamentos se ofrecen desde dos mil 199 pesos y 733 pesos para adultos mayores con un solo legado, en coordinación con el Colegio de Notarios.

Reiteró que la escrituración es clave para combatir el despojo de vivienda, por lo que anunció un programa de escrituración masiva para 2027, además de beneficios fiscales y condonación de multas y recargos en el predial.

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No vamos a aumentar el impuesto predial en la Ciudad de México. Mientras ellos están sembrando miedo a la población, nosotros entregamos escrituras para que la población esté segura", señaló.

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, dijo que regularizar inmuebles reduce desigualdades y brinda certeza a las familias.

El director general de Regularización Territorial, Adolfo Toxqui Gallardo, resaltó el trabajo en territorio para dar certidumbre jurídica.

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Entre los beneficiarios, la vecina Teódula Faustino Ambrosio agradeció el respaldo tras "una lucha de 33 años" para obtener sus escrituras, mientras que Mario Doroteo Castro destacó que el testamento evita conflictos familiares.

El evento incluyó entregas en colonias como La Angostura, San Bartolo Ameyalco, Lomas de la Estancia y Luis Donaldo Colosio.

Pide esclarecer muerte de motociclista

Antes de abordar la regularización patrimonial, la mandataria expresó sus condolencias por el fallecimiento de un motociclista ocurrido el miércoles, cuando cayó en un bache sin reparar, pese a que desde hace varios meses se había reportado, por lo que pidió investigar los hechos.

Durante el acto, Brugada solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Contraloría capitalina indagar a fondo las causas del accidente para deslindar responsabilidades, así como garantizar la reparación integral del daño a la familia afectada.